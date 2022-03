Norsk sykehus ruster opp for å hindre spredning av tuberkulose

Ukraina er et av landene i verden med høyest forekomst av multiresistent tuberkulose. Nå trenger sykehuset i Østfold flere radiografer for å klare å undersøke alle flyktningene som kommer til Norge.

Av alle land i verden er Ukraina på topp 20-listen av land med høyest forekomst av multiresistent tuberkulose. Det viser en global tuberkulose-rapport fra Verdens helseorganisasjon.

Torsdag ble det kjent at regjeringen vil hente inntil 5250 flyktninger fra Ukraina. Alle disse har plikt til å testes for tuberkulose innen to uker etter ankomst til Norge.

– Når det kommer så mange på en gang må vi ha flere radiografer, sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør ved sykehuset i Østfold Kalnes, til TV 2.

Sykehuset har ansvar for å undersøke alle flyktningene, som kommer til Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

RÅDE: Flyktningene fra Ukraina ankommer nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er helt nødvendig at de screenes for tuberkulose før de sendes videre til eventuelt andre mottak, sier Stene-Johansen.

For å klare å ta unna alle lungeundersøkelsene lyser sykehuset nå ut fire nye stillinger. Ifølge Stene-Johansen skal høyt sykefravær være noe av årsaken.

– Vi har også en avtale med Helse Sør-Øst om at vi kan låne folk, hvis vi sliter med å dekke behovet, sier fagdirektøren.

Helsedirektør, Bjørn Guldvog, sier til TV 2 at Folkehelseinstituttet er i gang med å undersøke hva det er behov for av kapasitet på sykehusene.

TUBERKULOSE: Sykdommen smittes via luftsmitte. Her sjekker en lege i India ut lungene til en pasient i tuberkulose-avdelingen. Foto: NOAH SEELAM/ AFP

– Tuberkulose er jo bare en av veldig mange problemstillinger. Norske sykehus har anslått at de kan ta imot 500 pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester, men primært ikke tuberkulose-pasienter, sier Guldvog.

Kan bli kapasitetsbrist

Multiresistent tuberkulose betyr at bakteriene har blitt motstandsdyktig mot flere typer antibiotika, som brukes i behandling. Smittes du av denne bakterievarianten må du gå lengre til behandling og de beste medisinene mot sykdommen vil ikke virke, sier flere eksperter til TV 2.

– Tuberkulose er mye mer vanlig i Ukraina enn det er i Norge, og i Ukraina utgjør den multiresistente varianten omtrent en fjerdedel av all tuberkulose, sier Anne Ma Dyrhol Riise, seksjonsleder og professor ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål til TV 2.

BERGEN: Flere flyktninger fra Ukraina har ankommet Bergen etter å ha tatt Danmarksbåten. Foto: Kåre Breivik / TV2

Hun frykter ikke for at det skal bli et stort tuberkulose-utbrudd i Norge, men understreker at det er viktig at vi har gode kontrollsystemer for dem som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.

– Forutsatt at vi klarer å opprettholde de systemene vi har så skal vi klare å håndtere dette, sier Dyrhol Riise.

Guldvog sier imidlertid at FHI ikke kan garantere at det ikke vil bli en utfordring for helsevesenet.

KAPASITET: Helsedirektør Bjørn Guldvog, sier helsevesenet fortsatt er preget av pandemien. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi er usikre foreløpig på hvor stort omfanget vil bli, så vi kan ikke gi noen absolutte garantier for at vi ikke vil få en kapasitetsbrist, sier Guldvog.

Overlege Einar Heldal i FHI frykter heller ikke et stort utbrudd, men understreker at de er bekymret for presset på sykehusene.

– Bekymringen er bare at det er mer arbeid for helsevesenet, fordi vi forventer at det kommer en del tusen, sier Heldal.

Dødelig sykdom

Det høye antallet multiresistent tuberkulose gjelder også for flere andre land i tidligere Sovjetunionen.

– Problemet i Ukraina og en del andre land er at man ikke har hatt god nok tilgang på behandling for multiresistent tuberkulose, sier Dyrhol Riise.

Hun forteller at uten behandling kan man leve en stund med sykdommen, men at man vil trenge behandling for å bli frisk.

– Halvannen million mennesker dør årlig av dette i verden. Det er veldig krevende for pasientene og krevende for helsevesenet, sier hun.

INDIA: En tuberkulose-pasient blir undersøkt på et sykehus i Allahabad i India i 2014. Foto: Rajesh Kumar Singh/ AP

Helsedirektør, Guldvog, understreker at helsetjenesten fremdeles er preget av pandemien og sier at mange er slitne.

– Det er en krevende situasjon i Norge og for veldig mange andre europeiske land, sier Guldvog og fortsetter:

– Jeg vil understreke at dette blir en veldig krevende oppgave for norsk helsetjeneste igjen og vi er enda ikke helt uthvilt etter pandemien.