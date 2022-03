Angrer på neseoperasjonen hun tok som 14-åring

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et nytt portrettintervju med Vogue forteller Bella Hadid om neseoperasjonen hun tok som 14-åring. Supermodellen sier nå at hun angrer.

I tidligere intervjuer har Bella Hadid (25) stadig nektet for å ha gjort kirurgiske inngrep, til tross for konstante spekulasjoner fra fans og media.

– Vi kan ta en skanning av hele ansiktet mitt. Jeg er redd for å ta fillers, jeg vil ikke rote til ansiktet mitt, uttalte modellen til InStyle Magazine i 2018.

I et nytt og større intervju med Vogue åpner hun nå opp og forteller om inngrepet hun gjorde som 14-åring.

– Jeg skulle ønske jeg hadde beholdt nesen til mine forfedre. Jeg tror den hadde kledd meg nå, sier modellen til Vogue.

Bruker ansiktsteip

25-åringen snakker ut om neseoperasjonen, men avviser at hun har gjort andre inngrep.

– Det har sirkulert et bilde av meg fra tenårene, der ansiktet mitt er litt oppblåst. På grunn av dette tror folk at jeg har fikset på mye rart, men det har jeg ikke, fortsetter hun.

Hun forteller blant annet at enkelte mener hun har gjort et løft i området rundt øynene, men at dette bare er «det eldste trikset i boka» - nemlig ansiktsteip.

– Jeg er ganske sikker på at du ikke ser lik ut nå som det du gjorde da du var 13, ikke sant? Jeg har aldri brukt fillers. Jeg har ingen problemer med det, men det er ikke noe for meg.

Forteller om spiseproblemer og angst

Hadid avslører også at hun alltid har følt seg misforstått av både bransjen og folk rundt seg, og at hun har sammenlignet seg mye med søsteren, Gigi Hadid (26), som også er modell.

– Jeg var den stygge søsteren. Jeg var brunetten, ikke like utadvendt og kul som Gigi. Det var det folk sa om meg. Og dessverre er det sånn at når du blir fortalt ting så mange ganger, så tror du til slutt på det selv.

SØSTRE: Her er supermodellene Gigi Hadid og Bella Hadid avbildet under MTV Awards 2019. Foto: Doug Peters

Hadid beskriver seg selv som yngre som en ekstremt sårbar og usikker jente, som slet psykisk. Hun lurer ofte på hvordan hun fikk innpass i den tøffe modellbransjen.

– Jeg hadde spiseproblemer, angst, depresjon og var utrolig usikker på meg selv. Men med årene ble jeg en god skuespiller, forteller hun til Vogue, før hun legger til at hun alltid har jobbet hardt for å være der hun er i dag:

– Folk kan si hva som helst om hvordan jeg ser ut, snakker eller oppfører meg. Men på syv år har jeg aldri gått glipp av et oppdrag, sagt opp en jobb, eller kommet for sent. Ingen kan si at jeg ikke jobber ræva av meg, avslutter 25-åringen.