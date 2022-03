Riise klar for debut i Toppserien: – Har et ansvar for kvinnefotballen

MPå Toppseriens «kick off» før seriestarten kommende helg, var det både nye og gamle kjente ansikter på plass.

Mens John Arne Riise er klar for sin debut som trener i Toppserien borte mot Rosenborg, så er Geir Nordby tilbake i «det gode selskap» med et nyopprykket Røa.

– Jeg liker jo å være i det gode selskap, så får vi se om forrett, hovedrett og dessert smaker like godt, sier 52-åringen med et stort glis i møte med TV 2.

– Hvor mange år har du vært i Røa nå?

– Jeg husker ikke, jeg har begynt å bli senil. Men jeg tror dette er min 26., svarer Nordby.

Geir Nordby og Røa spilte 1. divisjon i 2021, men er nå tilbake på øverste nivå i norsk kvinnefotball før 2022-sesongen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ja, det er faktisk 26 år siden Geir Nordby startet trenerkarrieren i Røa helt tilbake i 1997 – et helt år før John Arne Riise startet sitt proffeventyr som fotballspiller med en overgang til Monaco.

– Det er ganske sykt, svarer Riise om kontrasten til Toppserien-veteran Nordby.

41-årige Riise er så vidt i gang med det han håper blir en stor trenerkarriere.

– Jeg skal fortsatt til Premier League. Men det tar nok 7-10 år, ikke 5.

Etter å ha trent Flint Tønsberg-herrene i fjor, var det en stor overraskelse for mange da Avaldsnes i desember 2021 offentliggjorde at Riise skulle være deres nye hovedtrener.

Riise er spent på mye med livet som trener i Toppserien. Han har fått erfare forskjellen fra å trene herrer – mer følelser og mer lojalitet fra kvinnene. Inn mot seriestarten gleder han seg til å få bedre oversikt over hvor hans lag ligger sammenlignet med topplagene.

– Er nivåforskjellen så stor som poengene tilsier fra topp til bunn? Er vi så langt unna spillemessig som v var i fjor? Jeg gleder meg til åse hvordan ting funker. Vi begynner jo med fryktelig tøffe kamper med Rosenborg borte og Lillestrøm hjemme, så jentene får en tøff start, sier Riise.

– Jeg vet det blir en tøff sesong for oss. Den utfordringen her er en av de tøffeste jeg har tatt på meg med tanke på utgangspunktet og troppen sånn som den er, men jeg gleder meg som en unge til å kunne overraske og hjelpe jentene til å ta steg.

John Arne Riise på Toppseriens kickoff tirsdag 15. mars. Foto: Terje Pedersen

Positiv til Riises inntog

Den tidligere fotballproffen er en populær mann på sitt første Toppserien-kick off. Alle vil ha en bit av 41-åringen.

– Det tror jeg er kjempebra. Det vekker oppmerksomhet og ikke minst interesse for fotballen. Det er bare vinn-vinn, sier Geir Nordby om den tidligere Liverpool-spillerens inntog i kvinnefotballen.

– Så får vi jo se da, det blir jo en konkurrent for oss. Det dreier seg om å vinne, ikke bare på banen, men på sidelinja også, gliser Nordby.

Riise selv sier at han kjenner på et ansvar for å være med å bygge og fremme norsk kvinnefotball.

– Selv om jeg jobber for Avaldsnes og skal gjøre alt jeg kan for klubben og jentene mine, så har jeg automatisk et ansvar for kvinnefotballen med at jeg er den jeg er, sier 41-åringen.

Etter å ha tatt med TV-kameraene inn i garderoben med TV 2-serien «Fan av Flint» i fjor, gjentar Riise strategien også på Karmøy. Også i Avaldsnes skal TV 2-seerne få lov til å følge den ferske trenerens vei.

– Det gjør at flere i Norge får komme på innsiden og se hvor mye jobb disse jentene legger ned. Det gleder jeg meg til å vise, sier Riise.

14 treningsøkter på seks dager

Og 41-åringen har på ingen måte startet mykt i sitt møte med de nye spillerne.

Under treningsleiren på Marbella kjørte laget 14 treningsøkter på seks dager, i tillegg til én treningskamp mot Vålerenga.

– Jeg ville vise dem hva som skal til for å bli en toppidrettsutøver. Der er det ingen forskjell på herrer og damer – vi har de samme kravene til profesjonalitet, sier Riise.

Med et solid treningsgrunnlag, håper Riise at hans unge Avaldsnes-lag med en snittalder på 19 år kan vise seg fra en god side denne sesongen.

– Jeg føler at hvis vi er godt trente, så kan vi tjene mye på det. Og vi skal være gode taktiske, sier han.

– Jeg var mest opptatt av trening å få mengde i Marbella. Vise de hva som kreves. Det responderte jentene til tusen på. Det var fantastisk å se hvor positive de var.