Smitten øker igjen i flere land: – Dette er ikke over

Mens både smittetall og antall innlagte er på vei ned i Norge ser mange land en helt motsatt trend.

I slutten av februar begynte plutselig smitten å øke igjen i blant annet Tyskland, Finland, Nederland, England og Sveits.

Nå viser en analyse fra NBC News at smittetrenden er økende i nesten halvparten av de europeiske landene.

– Nå ser vi at smitten øker igjen i flere land. Det gir en viss uro, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

FORBEREDT: FHI følger nøye med på situasjonen og mener Norge er godt forberedt dersom smitten igjen skulle øke. Foto: Ida Cecilie Madsen

– Mange overraskelser

Omikron ble raskt den dominerende varianten i Europa i midten av januar. Det førte til eksplosiv smitteøkning i de fleste land, også her i Norge.

– Smittetallene er fortsatt på et høyt nivå i Norge. Mange er syke og det er sikkert mange som kjenner noen som er syke. Vi ser likevel at trenden er nedadgående i omtrent alle fylker, sier Forland.

FHI mener at Norge sannsynligvis nådde toppen av smittebølgen for en eller to uker siden. Men selv om smitten er på vei ned mener Forland det er viktig å være forberedt på at denne trenden kan snu.

– Denne pandemien har gitt oss mange overraskelser underveis. At vi nå bare ser en avflatende kurve er kanskje et tegn på at vi ikke blir helt kvitt dette, sier Forland.

200 dør hver dag

I Sverige og Danmark ser man samme nedadgående trend som i Norge, mens i Finland har smitten plutselig skutt i været.

Det samme skjer i Tyskland der det ble registrert 198 888 nye koronatilfeller det siste døgnet. Aldri før har det vært registrert like mange smittede som i løpet av den siste uken.

DRAMATISK: Helsemyndighetene i Tyskland holdt fredag en pressekonferanse om den dramatiske smittesituasjonen. Foto: MICHELE TANTUSSI

– Vi er i en situasjon der 200 til 250 personer dør hver dag, og det skal bli enda verre om noen uker, sa Tysklands helseminister Karl Lauterbach på en pressekonferanse fredag.

Også i Kina har de rekordhøye smittetall. På tirsdag forrige uke ble det registrert 5280 nye koronatilfeller, det høyeste antallet på ett døgn på to år. Det har før til en omfattende nedstengning som rammer rundt 30 millioner mennesker.

– Vi vet at mange land i Afrika og Asia mange uvaksinerte. Det betyr at det fortsatt er mye sirkulerende virus og enda en mulighet for at nye bølger kan oppstå, sier Forland.

NEDSTENGT: Minst 13 kinesiske byer er fullstendig nedstengt, mens en rekke andre byer er delvis nedstengt. Foto: HECTOR RETAMAL

Ny omikron-variant

Virolog Lawrence Young ved universitetet i Warwick mener den nye smitteøkningen i Europa trolig skyldes den nye undervarianten av omikron, BA.2.

– Dette er en mer smittsomt variant av omikron. I tillegg har de fleste land lettet på smitteverntiltak og mange innbyggere har mindre immunitet, sier Young.

Denne varianten har vært i Norge siden starten av januar og i sin forrige ukesrapport skrev FHI at omikron BA. 2 trolig har tatt over i Norge. Denne varianten utgjorde opp mot 61 prosent av alle helgenomsekvenserte prøver de siste to ukene.

– Norge er godt beskyttet

FHI mener den plutselige smitteøkningen er et tydelig signal på at vi fortsatt lever med et smittsomt virus.

– Det er et uttrykk for at dette ikke er over. Selv om man har hatt smitte en gang så kan man kan få smitte på nytt, sier Forland.

Han understreker samtidig at Norge er godt rustet hvis det skulle komme en ny virusvariant eller en ny smittebølge.

– Situasjonen er en helt annen nå som vi har en gjennomvaksinert befolkning hvor mange også har vært gjennom en infeksjon. Det gjør oss godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis det skulle komme en ny variant, sier Forland.

Smitten går nedover

Helsedirektør Bjørn Guldvog følger også nøye med på situasjonen i de landene som nå opplever økt smitte.

MINDRE SMITTE: Helsedirektøren tror smitten vil fortsette å synke gradvis. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er mulig at vi kan få en slik situasjon i Norge også, men vi tror at smitten nå går gradvis nedover. Noen garanti har vi ikke for dette, men foreløpig ser det bra ut, sier Guldvog.

Han tror heller ikke det er sannsynlig at en ny variant vil ta over i Norge.

– Det er alltid en mulighet at vi kan få en ny mutant, så vi må være forberedt på det, men det er ikke veldig sannsynlig, sier Guldvog.