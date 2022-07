GOD KVELD NORGE (TV 2): Realityparet Linn Wøyen Lenes og Øystein Solberg har blitt foreldre for første gang.

Realityprofilene Linn Wøyen Lenes (22) og Øystein Solberg (26) har nå blitt foreldre.

Paret har fått en datter sammen.

– Er så stolte

Wøyen deler gladnyheten i en historie på Instagram.



– Vi har det fint, og er så stolte.

Hun lover at fødselshistorien kommer snart, så fort de har fått litt fred og ro med den lille datteren.

– Absolutt ikke planlagt

Wøyen Lenes og Solberg møttes på realityprogrammet «Ex on the beach», der de fant tonen og ble kjærester under oppholdet.

Nesten to år etter sesongen gikk på lufta, kunne paret meddele at de ventet en datter. Graviditeten kom dog som en overraskelse.

– Jeg skulle egentlig begynne på piller mot kviser og uren hud. Da dagen kom og jeg skulle begynne på det, så ringer hudlegen meg, fortalte Wøyen til God kveld Norge i desember.

Se hele intervjuet under

Hudlegen kunne nemlig fortelle Wøyen at hCG-nivået til realityprofilen var usedvanlig høyt. Deretter kom beskjeden fra legen om at hun trolig var gravid.

– Legen presterer å si at det kan hende de hadde blandet prøvene, så da får jeg full panikk og spurter ned på butikken. Jeg kjøper tre graviditetstester og de blir positive med en gang, sa Wøyen.

– Var det planlagt?

– Absolutt ikke.

Influenser-krig

I kjølvannet av at paret delte nyheten om graviditeten, la Mads Hansen ut et innlegg på Instagram der han kommenterte graviditeten.

«Og for bare 40 dollar kan dere se unnfangelsen på vår OnlyFans-konto».

Dette skapte reaksjoner i influenser-verden.

– Jeg syns hele innlegget generelt var grusomt og unødvendig, og jeg forstår ikke hvorfor han velger å poste noe sånt, sa Nicoline Devik til God kveld Norge.

Wøien Lenes selv beskriver Hansens innlegg som unødvendig. Hun fortalte at hun ville dele en koselig nyhet.

– Jeg synes det er leit at han klarer å finne muligheter til å melke alt, men det er jo sånn han får sin fame, sa hun.

Mads Hansen svarte følgende på kritikken.

– Innlegget jeg la ut var ikke en latterliggjøring eller kritikk av at noen får barn, og heller ikke kritikk av de som har OnlyFans-konto. Det var en vits som spiller på alle sakene som har versert i mediene om realitydeltakere og influencere som legger ut seksuelt innhold på OnlyFans. Punktum.