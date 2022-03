Det er flere millioner ukrainere som har flyktet fra hjemlandet sitt siden krigen brøt ut for snart en måned siden. Nå må norske kommuner forberede seg på å ta imot flyktninger med psykiske og fysiske plager.

Tre millioner har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge FN. Krigen setter spor, og kommuner og sykehus rundt om i landet må planlegge for å ta imot flyktninger med både psykiske utfordringer og fysiske skader.

Mange av flyktningene vil komme til Norge. Siden UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere, har det kommet 2.045 søknader. De estimerer at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i år.

Rundt 1,4 millioner barn har hittil flyktet fra Ukraina-krigen, ifølge FN. Det vil si at det hvert sekund er et barn i Ukraina som blir flyktning.

Nå må kommunene planlegge for å behandle ukrainske flyktninger med både psykiske og fysiske plager.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog forteller til TV 2 at det jobbes tett sammen med kommunene og statsforvalterne for å samordne de tiltakene vi skal ha.

– Dette er en vanskelig situasjon fordi vi vet ikke hvilke utfordringer de som kommer, kan ha, sier Guldvog.

– Det kan være mennesker med traumer eller psykisk stress, det kan være folk som er skadet og det kan være barn med kreft. Det er hele spekteret med sykdommer som vi kan se blant de som kommer, sier Guldvog.

Skal sjekkes for tuberkulose

Guldvog opplyser at i første omgang vil veilederen som allerede eksisterer for mottakelse av flyktninger og asylsøkere, gjennomgås.

Denne veilederen innebærer at de som kommer til Norge skal få en helseundersøkelse.

– Det skal blant annet sjekkes for om de har tuberkulose, sier Guldvog.

Etter denne helseundersøkelsen skal det bli gjennomført en helseundersøkelse i kommunene. Men dette er utfordrende fordi norske kommuner allerede er hardt presset.

– Mange kommuner har vært hardt presset over lengre tid. Det er om å gjøre å få til dette på en klok måte som gjør at vi får brukt ressursene så godt som mulig, opplyser Guldvog.

Kan ta imot 500 ukrainere

På norske sykehus er det gjort en grundig vurdering på hvor mange ukrainere det er kapasitet til å ta imot.

– Vi kan ta imot rundt 500 ukrainere på norske sykehus, forteller Guldvog.

Han understreker at det er viktig å regne med at noen av de som kommer til Norge har behov for spesialhelsetjeneste.

– Jeg tror vi har ganske god kapasitet til det. Men det er først og fremst kommunene som vil merke dette. Mange av de er enda ikke ute av pandemien og er belastet. Så vi må samarbeide godt med en relativt belastet helsetjeneste om de beste løsningene, sier Guldvog.

Gulvog understreker at det er god kompetanse for psykisk helsehjelp i Norge, men er klar på at vi har begrensede ressurser.

– Vi har allerede et samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress og de fire regionale vold og traume sentrene, som kan gi råd til kommunene om hvordan dette kan håndteres på en god måte i Norge.

– Men det er ingen tvil om at dersom det kommer veldig mange at dette vil bli en stor utfordring for Norge, og vi må finne en ny måte å jobbe på, avslutter Guldvog.