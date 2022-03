Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Vi har en Mitsubishi Outlander personbil. Jeg lurer på å ta ut baksetene i den for en kort periode. Men er det lovlig å gjøre dette? Hilsen usikker.

Benny svarer:

Heisann, det var et kort og konkret spørsmål. Derfor skal jeg også svare deg kjapt: Ja, det er lov!

Dette er et spørsmål som har dukket opp i denne spalten innimellom. Det sier meg at det er flere som vurderer dette og at det er usikkerhet knyttet til det. Jeg skal derfor utdype litt.

Jeg går ut fra at spørsmålet ditt bunner i regelverket rundt det å sette inn baksete i biler som er registrert som varebiler.

Det norske avgiftssystemet har som kjent en del ganske spesielle regler. En av dem er at vi får betydelig lavere avgift på enkelte biltyper, hvis vi tar ut baksetet og setter inn en skillevegg bak forsetene.

Du kan ikke uten videre sette inn baksetet igjen i en slik bil. I mange tilfeller vil det utløse en betydelig sum avgifter. Bilen må også vises og ombyggingen (som det da er snakk om), må godkjennes og føres inn i vognkortet.

Hva med tilhenger?

Men at du tar ut baksetet i en personbilregistrert bil, kan jeg ikke tenke meg at noen skal kunne bry seg om. Du kan gjerne ta ut passasjersetet også, hvis du vil. Men du kan naturligvis ikke ha med noen passasjerer i bilen da.

Jeg antar at det er snakk om å kjøre større gjenstander eller på annen måte et midlertidig plassbehov som gjør at du spør. I din bil blir jo gulvet helt flatt når du slår ned baksetene. Dermed er jeg litt usikker på hvor mye plass du vinner utover den fotbrønnen ved baksetet. Men dette har du sikkert kontroll på selv.

Bare husk å sikre lasten godt, slik at den ligger på plass selv om du må bråbremse, eller gjøre en kjapp unnamanøver i høy hastighet.

Eventuelt kan lån / leie av tilhenger – med kapell om du vil beskytte for vær og vind – kanskje være et vel så greit alternativ? Det finner du også ut av selv.

Jeg håper dette var til hjelp, lykke til med transport-jobben!

