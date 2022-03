Kun herretrenere i Toppserien: – Ikke bra

– Oi. Det er ikke bra, sier en av Toppseriens ferskeste hovedtrenere, Avaldsnes’ John Arne Riise, når TV 2 informerer om kjønnsbalansen.

Trenerkollega og regjerende seriemester, Branns Alexander Straus, er heller ikke tilfreds med tingenes tilstand:

– Det synes jeg er dumt. Personlig hadde jeg foretrukket mer mangfold.

ENIGE: Både Brann-trener Alexander Straus (t.v) og John Arne Riise skulle helst sett at det var flere kvinnelige hovedtrenere i Toppserien. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Begge trenerne omtaler det faktum at ved inngangen til 2019-sesongen hadde Toppserien hele fire kvinnelige hovedtrenere i Hege Riise (LSK Kvinner), Monica Knudsen (Vålerenga), Vanja Stefanovic (Stabæk) og Lena Tyriberget (Avaldsnes), mens nå er man på vei inn i sin andre strake sesong uten en eneste kvinnelig hovedtrener.

Også i trenernes støtteapparat er det soleklart flest menn, selv om det finnes flere kvinner i enkelte klubber.

BORTE VEKK: Trenerne Monica Knudsen (t.v) og Hege Riise i toppseriekampen mellom Vålerenga og Lillestrøm på Intility Arena i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Trøbbel eller tilfeldigheter?

Selv om kjønnsbalansen blant Toppseriens hovedtrenere viser ti menn mot null kvinner for andre sesong på rad, er ikke alle like bekymret:

– Jeg kjenner mange kvinnelige trenere i Norge som er veldig, veldig kompetente, og de befinner seg nå i gode jobber hos NFF (Norges Fotballforbund). Både Hege (Riise), Lena (Tyriberget) og Ingvild (Stensland) har alle spennende jobber i forbundet, sier Brann-trener Straus og oppsummerer:

– Så det er mange dyktige kvinnetrenere, men akkurat nå er de ikke i klubb, og det tror jeg er tilfeldig.

Akkurat der er ikke sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg, på samme bølgelengde. Hun mener det blir for lettvint å si at det er tilfeldighetene som gjør at det ikke er en eneste kvinnelig hovedtrener i Toppserien - for andre året på rad:

– Selvsagt er det positivt at NFF har hentet inn dyktige kvinnelige trenere. Det skulle egentlig bare mangle. Men når det gjelder ti av ti klubber så er det et tydelig mønster her, spesielt når vi tar med oss at det er få kvinner blant det øvrige støtteapparatet også.

MØTTE TV 2: Brann-trener Alexander Straus under Toppseriens «kick off» foran seriestarten kommende helg. Foto: Terje Pedersen

– Ønsker selvsagt flere, men...

Den siste kvinnelige hovedtreneren som forlot Toppserien, var LSK Kvinners Hege Riise i desember 2020. Hun ble erstattet av nåværende hovedtrener, Knut Slatleim.

Han mener det finnes nok av kompetanse der ute:

– Man ønsker selvsagt at det kan komme på plass flere kvinnelige trenere, men akkurat nå er mange av de flinkeste, kvinnelige trenerne inne i veldig spennende og gode roller i forbundet, så det får være en avveining NFF velger å gjøre. Det er klart at disse kvinnene også kunne gjort en veldig god jobb i Toppserien.

Selv har han to kvinnelige assistenttrenere i trenerteamet sitt, Isabelle Bachor og Johanna Almgren.

– De er veldig flinke og dyktige assistenttrenere som helt fint kunne ledet et lag i Toppserien allerede nå, så kompetansen er der, mener Slatleim.