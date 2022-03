Avslører nye detaljer om forhandlinger – håper de kan bidra til utlevering

Martine Vik Magnussens far, Odd Petter Magnussen, forteller at det pågår forhandlinger med ledelsen i området der Farouk Abdulhak oppholder seg.

Det er 14 år siden den norske studenten Martine Vik Magnussen (23) ble drept i London.

Dagen etter forlot den eneste mistenkte i saken, Farouk Abdulhak, landet.

Siden har Martines far kjempet en innbitt kamp for å få stilt Abdulhak for retten.

DREPT: Martine Vik Magnussen fra Nesøya i Asker ble drept i London natt til 14. mars 2008. Foto: Metropolitan Police

Forhandlinger med Houthi-ledelsen

Nå er det flere utviklinger i saken. Nylig ble en kvinne i 60-årene med tilknytning til Abdulhak pågrepet av britisk politi. Onsdag forteller Magnussen at det nå er opprettet tettere kontakt med ledelsen i området der Abdulhak oppholder seg. Kontakten er ment for å få på plass en utlevering av Abdulhak.

Magnussen forteller at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som tidligere har vært engasjert seg i Martine-saken, nå sitter i samtaler med houthiene i Muscat i Oman.

Far Magnussen ble invitert selv, men opplyser til TV 2 at han av ulike grunner synes det var bedre å bli representert av andre.

FAROUK PÅ MADDOX: Farouk Abdulhak på det eksklusive utestedet Maddox bare timer før Martine Vik Magnussen ble drept. Foto: Privat

Houthiene kontrollerer den delen av Jemen der drapsmistenkte Abdulhak oppholder seg. Ifølge Magnussen foregår forhandlingene med en person med sterke bånd til toppen i Houthi-ledelsen.

– Hensikten med forhandlingene er å forsøke å få houthiene til å se seg tjent med å utlevere mistenkte. Vi tror dette er viktig for deres omdømmebygging internasjonalt, sier Magnussen til TV 2.

Det har også tidligere vært forhandlinger som er beskrevet som på «høyt nivå» om utlevering av Abdulhak, som har kollapset. Likevel har Martines far styrket tro på at den siste utviklingen har bragt saken et steg nærmere en straffesak.

– Han er en veldig betydningsfull stammeleder i Jemen. Stammene er viktig der nede. Når en betydningsfull stammeleder og sjeik med koblinger til al-Houthi vil bidra, så er det det beste vi kan håpe på bortsett fra å snakke med Houthi-ledelsen selv, sier Magnussen.

Samtidig pågår det samtaler med Houthie-ledelsen på ministernivå via britisk UD, men disse samtalene må anses som paralellspor.

– Det er fantastisk å oppleve at også det britiske utenriksdepartementet og Scotland Yard har et meningsfullt og konstruktivt for å oppklare Martine-saken. Det at de er med på en dialog med Houthi-bevegelsen er sensasjonelt, sier Magnussen.

– Det at personer på hver sin side av tunge konfliktlinjer kan møtes og snakke rasjonelt og problemløsende om grunnleggende rettferdighet, det er vakkert å se og viktig å legge merke til, sier han.

DAGEN ETTER: Her er det siste kjente bildet av Farouk Abdulhak på britisk jord. Siden har han levd på rømmen. Foto: Metropolitan Police

Kvinne pågrepet

I forrige uke kom den overraskende nyheten om at en kvinne i 60-årene var pågrepet av britisk politi.

Martine Vik Magnussen ble funnet drept i en kjeller i London i 2008.

Abdulhak flyktet til hjemlandet Jemen via Egypt kort tid etter at den norske kvinnen ble funnet drept, og har siden oppholdt seg der.

Han er av britiske Scotland Yard mistenkt og etterlyst for drapet, men har ikke blitt stilt for retten fordi Jemen ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia.