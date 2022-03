Vitnemålet til Mayoo fikk foreldrene til å gråte – da tok han grep

I God kveld Norge møter Dorthe Skappel Kompani Lauritzen-deltager Mayoo Indiran. Indiran tar Skappel med til blokkene på Stovner hvor han vokste opp.

31-åringen beskriver barndommen sin som turbulent.

– Allerede da jeg gikk i barnehagen så ble barnevernet innblandet. Jeg var veldig rampete av meg og ikke særlig snill med andre barn, sier en åpenhjertig Indiran, og fortsetter:

– De visste ikke om det da, men jeg hadde ADHD. Jeg søkte bekreftelse og oppmerksomhet. Jeg likte at folk rettet øynene sine mot meg. Jeg likte å tøffe meg og å være bajasen i klassen.

Det gikk aldri så langt at barnevernet tok han fra familien, men han forklarer at de hadde alvorlige samtaler og mye oppfølging.

SMIL: Dorthe og Mayoo snakker om oppveksten, Paradise, narkosiktelsen og Kompani Lautizen i God kveld Norge. Foto: Kristoffer Arnesen

Vitnemålet ble vendepunktet

Indiran forteller at ting ikke endret seg før han var ferdig på ungdomskolen.

– Man får litt voksent perspektiv på livet når man bikker en viss alder. For meg ble det tiendeklasse og vitnemålutdelingen. Da gråt mamma og pappa, fordi jeg hadde åtte toere på karakterkortet mitt. De skjønte at det er ikke mye fremtid hvis jeg holder på slik, forteller han.

Faren til Mayoo satt han ned og fortalte hvor han kom fra. At han flyktet fra krig i Sri Lanka, og kom til Norge i håp om et bedre liv. Ikke bare for seg selv, men også for barna sine.

– Da han forklarte disse tingene, hvor kjipt dem har hatt det, og hvor hardt dem har jobbet for å fostre oss, så gråt dem. Det satte spor hos meg, og da skjønte jeg at jeg måtte ta tak i dette her.

Indiran tok da kontakt med en av assistenene i klassen som het Line. Han følte det var lettere å prate med henne siden hun var ung.

– Jeg sa: «Jeg har veldig lyst til å skjerpe meg, hva kan jeg gjøre? Kan du hjelpe meg?».

Startet med å møte opp

Line forklarte at de skulle starte med én enkel ting, og det var å møte opp på skolen. Han hadde nemlig som vane å dukke opp i storefri, og forsvinne før skoledagen var ferdig.

– Hun sa til meg: «Du må komme deg på skolen, uansett om du får med deg noe eller ikke. Der skal du sitte stille og rolig - og følge med».

Da Mayoo startet med det så endret alt seg.

– Koden var knekt. Da begynte jeg å fatte interesse og jeg fikk andre venner enn på ungdomskolen. Etter hvert så gikk karakterene opp, og jeg gikk ut med 4,2 i førsteklasse på videregående. Så jeg fikk skjerpet meg skikkelig, sier Indiran med et smil.