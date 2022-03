Suksesstrenerne har fått flere tilbud fra andre nasjoner

Kontraktene til både Siegfried Mazet og Patrick Oberegger går ut etter sesongen. Skiskyttertrenerne er i samtaler med forbundet om en forlengelse av det suksessfulle samarbeidet, men nå har også utenlandske nasjoner kommet på banen.

Oberegger har fått tilbud fra tre andre nasjoner i tillegg til Norge. Mazet har fått forespørsel fra to, Frankrike og Østerrike.

– Jeg har ikke bestemt meg, men jeg har veldig god dialog med forbundet samtidig som jeg tenker på meg selv og min privatsituasjon, forteller Oberegger til TV 2.

Med en kjæreste boende på Voss mens han selv bor i Oslo, ønsker han at de to skal bo sammen - uansett hvor det måtte være i verden.

– Uansett om jeg skal bo i Norge eller ta en annen avgjørelse, er utgangspunktet vårt at vi skal bo sammen. Å få et litt mer vanlig liv er mitt neste prosjekt, forteller skiskyttertreneren.

Han sier at han ikke har brukt noe særlig energi på de andre tilbudene under sesong, men at han trolig vil lande på en avgjørelse for fremtiden senest neste uke.

– Er det noen tilbud som er såpass fristende at du vurderer dem?

– Ja, det er fristende. Men jeg har prøvd å ikke tenke så mye på de andre tilbudene, for meg har det som skjer her og nå vært førsteprioritet, og det er Norge.

Mazet: – Hjertet mitt er her

Mens Oberegger fremdeles er i tenkeboksen, virker det som Mazet ikke har planer om å forlate den norske skiskytterleiren med det første.

– For øyeblikket er jeg ikke fristet, sier Mazet til TV 2 med et smil.

– Vi er fremdeles i dialog med forbundet, men hjertet mitt er her. Jeg ønsker ikke å flytte nå, utdyper han.

Etter OL fikk Mazet et nytt kontraktstilbud fra forbundet som de ifølge franskmannen skal diskutere senere tirsdag kveld.

– Vi må se om jeg er enig, hva de forventer av meg og hva jeg forventer av dem. Jeg håper vi kommer til enighet, understreker Mazet som samtidig sier han er fornøyd med tilbudet.