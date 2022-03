Vaktmester siktet for overgrep mot elev

Politiet bekrefter at mannen er ansatt som vaktmester i en kommune i Møre og Romsdal, og at fornærmede er elev ved den samme skolen hvor siktede jobber.

– Vi vet per nå ikke om siktede har opprettet kontakt med fornærmede gjennom sin jobb på skolen, sier politiadvokat Maria Nørve Vike i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Ifølge siktelsen skal jenta ha vært 13 år da det første overgrepet fant sted. Mannen er også siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år samt seksuell handling med barn under 16 år.



Anket fengsling



Ifølge kjennelsen har mannen erkjent straffskyld for to forhold i siktelsen, men nekter for seksuell omgang med jenta før hun var fylt 14 år. Det fremgår også av rettens kjennelse at det skal ha vært omfattende kontakt mellom de to på chatteloggen på Facebook.

– Vi jobber med å gjennomgå digitale beslag, opplyser politiadvokat Maria Nørve Vike.

Mannen ble pågrepet av politiet lørdag og fremstilt for varetekt i går. Retten mener det er skjellig grunn til mistanke og har gitt politiet medhold i kravet om varetektsfengsling i to uker som er begrunnet i fare for bevisforspillelse.

Advokat Torgeir H. Langva er oppnevnt som forsvarer i saken.

– Fengslingsspørsmålet er anket til lagmannsretten. Min klient mener det ikke er fare for bevisforspillelse og ber om å bli løslatt, sier Langva til TV 2.