Åpner opp om drukningsulykken: – De trodde jeg kødda

GOD KVELD NORGE (TV 2): YouTube-profilen takker særlig én av de andre «71 grader nord»-deltakerne for at han til slutt turte å hoppe uti.

Safari Shabani (24) er kjent fra YouTube-serien «Safari på Safari», der han har reist Norge rundt og opplevd landet. Han har også vært å se som reporter i «Senkveld».

Nå er han aktuell med «71 grader nord - team», der han og sju andre deltakere konkurrerer seg gjennom Norge.

Holdt på å drukne

I serien må parene gjennom mange tøffe utfordringer. For Shabani er det særlig én ting som er ekstra krevende - han har nemlig vannskrekk.

– Jeg holdt på å drukne for cirka tre år siden, forteller Shabani.

Han var ute med venner og badet, da de bestemte seg for å svømme ut til en flytebrygge.

Shabani, som fra før var mest vant til å være i basseng, trodde svømmeferdighetene var bedre enn de var, og mistet kontrollen i vannet.

– Jeg prøvde å si i fra «Kom og hent meg! Jeg drukner!», men de trodde jeg kødda, forteller han.

Etter hvert forsto vennene alvoret, og de svømte ut og forsøkte å hjelpe kompisen. Shabani forteller at han i panikk tok tak og holdt fast i vennene, noe som gjorde situasjonen dramatisk for alle de involverte.

En tilfeldig forbipasserende båt ble redningen, og hjalp dem til slutt opp fra vannet.

Det var etter dette vannskrekken oppsto.

Trosser vannskrekken

24-åringens frykt blir utfordret flere ganger i løpet av konkurransen, blant annet når alle deltakerne plutselig må hoppe ut av en båt og svømme inn til land.

Han forteller at han satt på båten alene og var redd, da konkurrent Jon Almaas kom bort og spurte hvordan det gikk.

– Han kom bort og sa «Safari, dette skal du få til! Vi fikser noe!».

Da tok Almaas tak, og bygget en flåte av bager de hadde med, for å hjelpe Shabani å komme i land.

– Vi er jo i en konkurransesituasjon der vi konkurrerer mot hverandre, men samtidig er vi jo én gjeng. Jeg liker jo ikke å se at han lider, forteller Almaas i episoden.

Store deler av gruppa gikk sammen for å få Shabani ut på vannet.

– Det betydde veldig mye. For jeg tenkte først at det er en konkurranse og at alle er for seg, men så merket jeg at særlig Jon liker å hjelpe andre, forteller 24-åringen til God kveld Norge.

Nå har Shabani bestemt seg for å forsøke å kurere frykten for vann.

– Først må jeg lære meg å svømme og flyte i vannet. Og sikkert et par psykologtimer, bare for å få det ut av hodet. For hver gang jeg ser på vann så får jeg følelsen av at jeg er i vannet og ikke får puste, forteller Shabani.

Veldig forskjellige

Det er Victoria Tolaas som er Shabanis makker i serien. De kjente hverandre ikke fra før, og forholdet gjennom serien er turbulent.

– Vi er jo veldig, veldig forskjellige. Jeg er jo veldig chill og vil bare oppleve, mens hun vil krige gjennom alt. Hun vil få til ting, mens jeg gir opp fort. Jeg tenker at jeg har ingenting å tape, forteller Shabani.

Dette er noe som byr på problemer gjennom serien.

– Jeg tror at hvis hun hadde vært som meg, hadde vi ikke kommet oss videre. Hun vil få til ting, og da pusher man hverandre. Men det kunne også bli litt dårlig stemning noen ganger, sier han.

Han forteller likevel at duoen har en god tone i dag.

– Stemningen er veldig bra! Vi er veldig gode venner, avslutter Shabani.