Kvinnefotball på menns premisser

Norsk kvinnefotball har tatt mange viktige skritt i riktig retning de siste årene. Men på et punkt går utviklingen i feil retning. Tidligere har Toppserien hatt kvinnelige trenere som har satt tydelige spor og nytt stor respekt. I år er det ingen. Samtlige klubber i Toppserien ledes av menn. Støtteapparatene rundt trenerne er også stort sett veldig mannsdominerte.

NFF ønsker å få frem flere kvinnelige trenere og ledere. Det er det et skrikende behov for. Selv om mye har skjedd de siste årene, er norsk fotball fortsatt i all hovedsak styrt av menn på menns premisser. Selv på kvinnelandslaget glimrer de kvinnelige trenerne med sitt fravær. Eli Landsem var landslagstrener fra 2009 til 2012. Bortsett fra de tre årene har våre beste kvinner alltid blitt ledet av menn. Det er gutta som styrer skuta også blant kvinnene.

Det sender et ganske dystert signal til kvinnelige trenere som har ambisjoner om å nå toppen. Vi vet allerede at det er ekstremt få kvinner som får sjansen til å trene herrelag. Heimebane er fortsatt bare fiksjon. Vi er milevis unna å få en kvinnelig hovedtrener i Eliteserien. Når det heller ikke er plass til kvinnelige trenere i Toppserien, begynner det å bli veldig vanskelig for de kvinnene som ønsker å satse på en karriere som trener.

Når spørsmålet om kvinnelige trenere for herrelag diskuteres har det ofte dukket opp argumenter om at det vil være vanskelig i garderoben eller at det finnes forskjeller på kvinnefotball og herrefotball som gjør at det er vanskelig for en trener med erfaring fra kvinnefotballen å overføre det til herrefotball. Merkelig nok dukker ikke disse argumentene opp når det er snakk om menn som trener kvinnelag. Det ses på som helt naturlig og uproblematisk.

Her er vi ved noe av kjernen. Det å kjempe for mer likestilling innebærer veldig ofte å utfordre det som oppfattes som “naturlig”. Til tross for at fotballen er mer likestilt i dag enn tidligere, er det fortsatt menn som oppfattes som normalen. Hvis man skriver at Vålerenga vant i helga, vil de aller fleste anta at man snakker om herrelaget, ikke damelaget. Hvis man legger ut en sak om at Rosenborg har hentet en ny spiller, kommer det gjerne et par sinte kommentarer hvis det er damelaget det gjelder. For veldig mange er menn fortsatt normalen i fotballen.

Derfor er det ingen som leer på et øyelokk når de ser en mann trene et damelag, mens en kvinne som trener menn er noe ekstraordinært og fremmed. Slike mer eller mindre ubevisste holdninger påvirker alle kvinner som ønsker å satse på fotballen.

Likestilling handler om mye mer enn å ha like rettigheter og muligheter på papiret. Det holder ikke at regelverket sier at kvinner har de samme mulighetene som menn, hvis kultur, holdninger og gamle vaner tilsier noe annet.

De valgene vi tar i livet styres av hva vi ser for oss at er mulig. Det hjelper ikke at du i teorien kan bli trener på toppnivå hvis alt du ser rundt deg skriker det motsatte. Det er derfor eksempelets makt er så sterk. For at flere unge jenter med trenerambisjoner skal tro på at det er mulig å satse på en karriere som trener, må de se konkrete eksempler på kvinnelige trenere på toppnivå.

Hvis du vokser opp med at alle trenere du ser på TV er menn, alle trenere du ser på stadion er menn og alle trenere du selv har når du kommer opp på et visst nivå er menn, sender det et veldig sterkt signal om at dette er menns arena.

Når ti av ti klubber i Toppserien har mannlige trenere kan man ikke skylde på tilfeldighetene. Da er det et tydelig mønster. Her har både NFF og klubbene en stor jobb å gjøre. Norsk fotball har ikke vært flinke nok til å rekruttere og løfte frem kvinnelige trenere. Det er trenerbenkene i Toppserien et tydelig bevis på. Hvis unge kvinner skal velge å satse på en karriere som fotballtrenere, trenger de synlige forbilder i norsk kvinnefotballs viktigste utstillingsvindu.