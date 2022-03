Fikk sjokk da hun åpnet døra: – Du forventer ikke det synet

– Forstår ikke at det går an å gjøre noe sånt, sier Lisbeth Andersen (71).

HODELØS HARE: Lisbeth Andersen fra Halden fikk et uhyggelig syn da hun åpnet utgangsdøra. Foto: Privat

Lisbeth Andersen fra Halden fikk seg et ubehagelig syn når hun skulle slippe ut katten sin forrige uke.

– Både jeg og katten skvatt til. Du forventer ikke det synet, sier hun til TV 2.

Der lå det nemlig en hare hvor både hodet og ørene var kuttet rett av.

– Det var veldig uhyggelig. Jeg forstår ikke hvordan det går an å gjøre noe sånt.

UFORSTÅELIG: Lisbeth Andersen (71) skjønner ikke hvordan noen kan finne på å kutte av hodet til en hare. Foto: Privat

Hun tror ikke det er snakk om et rovdyr som har vært på ferde. Haren var nemlig partert på en grundig måte, og vedkommende har gjort seg flid før han eller hun forlot trappa.

– Et dyr kan ikke legge det på den måten. Det lå med hodet rett mot døra, og øra lå pent ved siden av hverandre på siden. Jeg er sikker på at dette er gjort av et menneske, sier hun.

– Ingen uvenner

Andersen fikk også naboen sin, som er jeger, til å se på haren. Han var klar på at dette var gjort av mennesker, og at hodet og ørene var kuttet rett av.

Andersen har ingen anelse om hvem som kunne gjort det.

– Jeg har ingen uvenner. Jeg har bare hyggelige naboer som er snille og hjelpsomme på alle måter, sier hun.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

Andersen har anmeldt hendelsen til politiet. Hun fikk beskjed om å gi beskjed med en gang hvis noe lignende skjer igjen.

– Jeg frykter ikke at noe sånt vil skje igjen, fordi jeg klarer ikke å forstå at det går an å gjøre noe sånt. Det var nok en veldig dårlig spøk, sier hun.

Skjer sjeldent

Jarle Bergsjø er seksjonssjef i Mattilsynets avdeling Østfold og Follo. Han forteller at det er sjeldent de hører om slike tilfeller.

Bergsjø har sett bilde av haren, og mener det er vanskelig for dem å uttale seg om hva som har skjedd.

– Det er vanskelig for oss utfra bildet å avgjøre om hode og øre ble kuttet av før eller etter at dyret var dødt. Dyr skal uansett behandles med respekt, sier han.

Hvis man finner et dødt vilt dyr som man mistenker har blitt usatt for mishandling, skal man kontakte politiet eller Mattilsynet, opplyser Bergsjø.