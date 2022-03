Raymond og hunden var ute på tur – ni dager senere dukket hunden opp alene

ÅSTED NORGE (SØGNE): For fem måneder siden forsvant Raymond Johanssen (40) fra Søgne utenfor Kristiansand. Politiet ber nå om tre konkrete tips for å komme videre i etterforskningen.

Det er 12. oktober i fjor. I 15-tiden går Raymond Johanssen (40) fra leiligheten sin på Volleberg med hunden Pluto. De to er på vei ned til Tangvall sentrum.

Ni dager senere dukker hunden Pluto opp - uten Raymond. Han er sporløst forsvunnet.

Det store spørsmålet politiet i Kristiansand, og mange i Raymonds krets, stiller seg er; Hva kan ha skjedd med Raymond?

– Alt virket normalt

– Jeg håper at vi kan få et svar. Det ønsker vi med hele vårt hjerte. Uansett hvordan det svaret er, så ønsker vi bare det svaret på hva som har skjedd. Er han i live? Er han død? Vi ønsker bare det svaret.

Det sier halvbroren til Raymond, Glenn Johnsen, til Åsted Norge.

Han forteller at Raymond var en omgjengelig og blid gutt. Kun to dager før Raymond forsvant pratet de to brødrene sammen på Messenger. Da virket alt å være normalt.

– Raymond var ikke en firkantet familiefar. Hvis han ønsket å dra til Kambodsja eller Danmark, så gjorde han det. Men han har alltid underrettet familien om at han er på reise. Det har aldri vært som nå. Det er ingen meldinger. Det er ingenting, sier Johnsen.

SAVNET: Raymond Johanssen (40) forsvant fra Søgne 12. oktober 2021. Foto: Politiet

– Det er en spesiell sak

I snart fem måneder har politiet i Kristiansand jobbet på spreng for å finne ut av hva som har skjedd med Raymond og hvor han kan befinne seg.

– Det er en spesiell sak, og det er en vanskelig sak. Fordi vi har både observasjoner og tekniske spor som tar oss til et visst punkt. Men, så tar informasjonen såpass brått slutt at det ikke er noen klare indikasjoner på hvor Raymond kan befinne seg, sier Harald Hollerud, seksjonsleder på Kristiansand politistasjon.

Dette er Raymonds bevegelser før han forsvant 1. Rundt klokken 16.00 er Raymond og hunden Pluto innom spisestedet Tikk Takk Mat i Tangvall. 2. Rett før 16.30 er Raymond på Coop Mega og handler diverse matvarer. Flere av matvarene er typiske middagsretter, samt to kilo hundemat og tre liter brus. 3. Han går videre til Vinmonopolet og handler en halv liter med vodka. 4. Raymond er innom Coop Extra og handler to bokser med energidrikke. 5. Raymond går tilbake til Tikk Takk Mat, og blir her frem til det nesten stenger. Tikk Takk Mat stenger klokken 20.00. 6. Klokken 20.15 er det en sikker vitneobservasjon av Raymond og hunden som går langs Toftelandsveien. 7. Klokken 20.22 er det et vitne som observerer «en mann gående med hund» lenger bort i veien, over Toftelandsbroa. 8. Klokken 20.54 går telefonen til Raymond av nett i området det siste vitnet trolig så ham

Etter at Åsted Norge omtalte saken om Raymond i slutten av november, har politiet foretatt over 70 vitneavhør.

Dessverre er det ingen tips eller ny informasjon i saken som styrker noen av politiets hypoteser.

– Hypotesen om frivillig forsvinning kan ha blitt svekket noe, men ikke nok til at vi utelukker det, sier seksjonslederen.

Sporløst borte

Etter at Raymond sist ble sett gående langs Toftelandsveien, og telefonen hans går av nett like før klokken 21.00, er det ingen som har sett eller hørt noe av 40-åringen.

Raymond blir formelt meldt savnet når hunden Pluto dukker opp alene - ni dager etter at de sist ble observert i Tangvall.

Det er gjort mange søk etter Raymond.

Dykkere, overflatedykkere, drone, hunder og frivillig mannskap har prøvd å finne spor etter sørlendingen. Men Raymond ser ut til å være sporløst borte.

SØK: Hollerud viser på kartet hvor politiet og letemannskaper har søkt etter Raymond. Foto: Espen Storsve

Ifølge seksjonsleder Hollerud vet politiet at Raymond var glad i å være ute i skog og mark. Kort tid i forveien fra da han forsvant, har Raymond snakket med et vitne om at han hadde sovet ute i skogen.

– I leiligheten til Raymond fant vi flere notater. Et av disse er det som kan se ut som en handleliste, eller en huskeliste over diverse utstyr som kan minne om det man har med seg på tur.

På listen er det listet opp blant annet sovepose, liggeunderlag og vanntett duk.

EN GÅTE: Seksjonsleder Hollerud betegner forsvinningen om Raymond som en gåte. Foto: Espen Storsve

– Vet man om han har anskaffet seg disse tingene?

– Nei. Vi kan verken avkrefte eller bekrefte at disse tingene er handlet inn. Det vi derimot kan si, er at vi ikke har funnet noen av disse tingene hjemme hos han. De er heller ikke funnet der vi har søkt, sier Hollerud.

Kan Raymond ha dratt ut i skogen for å overnatte etter at han forlot Tikk Takk?

Seksjonslederen er tvilende.

– Det er lite som tyder på at dette var planen akkurat denne kvelden, sett opp mot det Raymond blant annet handlet på butikken den ettermiddagen.

KVITTERING: Raymond handlet flere matvarer på Coop Mega før han forsvant. Foto: Privat

Hunden betydde alt

Sean Hoem var på jobb på Tikk Takk Mat den samme dagen som Raymond forsvant.

Sean snakket flere ganger med Raymond mens han var der. Han kunne imidlertid ikke se at Raymond hadde med seg matvarene fra handleturen i forkant – kun en sekk.

– Alt virket å være helt normalt. Han fiklet mye på telefonen og var kanskje litt stille, men jeg oppfattet ikke at noe var gærent, sier Hoem.

DUKKET OPP: Hunden Pluto dukket opp alene, ni dager etter at Raymond forsvant. Da var hunden avmagret og full av flott. Foto: Privat

– Hunden til Raymond dukket opp alene etter ni dager. Tror du Raymond kunne forlatt den?

– Nei. Den hunden betydde alt for Raymond – han kunne aldri forlatt den. De to var på en måte «ett».

Ber om tre konkrete tips

Hverken matvarene Raymond handlet, eller turutstyret han hadde listet opp, har ikke blitt funnet.

Politiet er interessert i tips om noen har sett disse gjenstandene.

I tillegg ønsker politiet opplysninger om tre helt konkrete tips de har fått inn.

– Det kom inn et tips via Åsted Norge som politiet ønsker å følge opp, sier seksjonslederen og fortsetter:

– Tidspunkt og dato er noe usikkert, en dag i oktober, ble det observert en mann med blodige hender i Tangvall. Mannen oppsøkte to gutter og spurte om å låne mobiltelefon. Guttene syntes det var såpass ubehagelig at de ikke lånte bort telefonen. Mannen skal så ha gått videre bort til to kvinner som han fikk låne mobiltelefon av, sier Hollerud.

Politiet ønsker å komme i kontakt med disse kvinnene, og andre som kjenner igjen situasjonen.

I tillegg ønsker politiet opplysninger om to andre tilfeller.

TIPS: Politiet ønsker tips om en blå Audi som ble knust en rute på, på denne grusplassen. Foto: Terje Frøyland

I 19-tiden den 12. oktober, stoppet politiet en blå Audi, og hensatte denne på en grusplass langs Toftelandsveien.

– Natt til 13. oktober er det et viltkamera i nærheten av grusplassen som gjør utslag. Dagen etter er det et vitne som opplever at en av rutene på bilen er knust.

Den andre hendelsen skjer i 22-tiden utenfor Coop Extra i Tangvall den dagen Raymond forsvinner.

– Et vitne ser en mann som minner om Raymond snakke med to personer som sitter i en bil utenfor butikken. Vitnet beskriver bilen som en eldre modell av en Audi, kanskje fra 90-tallet, med ekstra lys foran, sier Hollerud.

Nye, resultatløse søk

12. og 13. mars, nøyaktig fem måneder etter Raymond forsvant, ble det gjort nye søk etter 40-åringen. Dessverre uten funn.

Denne helgen var 15 mannskaper fra Røde Kors ute på nye søk, og klatret opp og ned totalt ti teiger.

Røde Kors, i samarbeid med politiet, har lett i samme område de har søkt i tidligere. Denne gangen har de klatret og rappellert for å komme til ellers utilgjengelige steder.

Innsatsleder Joakim Jaabæk roser de frivillige mannskapene.

– En stor takk til Røde Kors for at de stiller opp og bruker fritiden sin på dette. De gjør en formidabel jobb, avslutter han.

