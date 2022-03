Katie Maloney og Tom Schwartz skilles

De to hadde datet i flere år før de ble med i «Vanderpump Rules» i 2013, ifølge UsWeekly. I 2016 giftet de seg, men senere innrømet de at papirkluss gjorde at ekteskapet aldri var gyldig. De giftet seg dermed igjen i 2019, og seerne fikk være vitne til det.

Nå skal realityprofilene skilles.

Det bekrefter Katie Maloney (35) på Instagram.

Vil beholde vennskapet

Der skriver hun at de avslutter forholdet etter 12 eventyrlige år sammen.

– Denne slutten er ikke bitter eller fiendtlig, det er ingen sider å velge, skriver Maloney, og legger til at de fortsatt har stor beundring for hverandre og vil ta vare på vennskapet.

Maloney avslutter med å takke for støtten. Flere fra realityserien og Bravo-universet har sendt sine omtanker i kommentarfeltet til begge profilene.

Respekterer avgjørelsen

Tom Schwartz bekrefter også dette på Instagram, i et notat på tre sider og flere bilder. Han skriver at han vil redegjøre for rykter som har florert.

– Katie og jeg skal separeres. Jeg er ikke klar for å bruke D-ordet (skilsmisse), fordi det er for smertefullt.

Videre skriver han at han ikke er ute etter sympati, og at han respekterer det han omtaler som Maloneys avgjørelse.

– Jeg tror aldri vi var et rollemodell-par. Kanskje vi er skilsmissemodeller.

Schwartz poengterer at han fortsatt har mye kjærlighet for Maloney.

Dokumenterte forholdet i ni år

Forholdets opp- og nedturer til Maloney og Schwartz har blitt dokumentert gjennom ni år i realityserien «Vanderpump Rules». Schwartz erkjenner at det derfor er rart å nå be om privatliv fra publikum.

– Det føles litt tonedøvt å si «vennligst respekter vårt privatliv» (spesielt når jeg publiserer dette) så istedenfor ber jeg om vennlighet.

I 2021 kom det fram at paret var åpne for å få barn sammen, og de to besøkte en fertilitetsklinikk under serieinnspillingen. Maloney fortalte også i serien at paret ble gravide i starten av forholdet, men at de valgte å ta abort siden forholdet var ferskt og ustabilt, gjengir UsWeekly.