Ekspert mener å se endring hos Putin – tror han har en nødstrategi klar

Parallelt med kamper, evakuering og frykt for nye angrep, pågår det nå samtaler mellom de russiske og ukrainske forhandlingsdelegasjonene. Per nå skal våpenhvile og uttrekning av russiske soldater fra hele Ukraina være tema, ifølge en rådgiver for den ukrainske presidenten.

I to uker har partene snakket sammen, uten at det har resultert i noe konkret, annet enn våpenhvile og humanitære korridorer.

SAMTALER: Forhandlingene mellom Ukraina og Russland startet få dager etter invasjonen 24. februar. Her er representanter fra både Ukraina og Russland samlet like ved den polsk-hviterussiske grensen 7. mars. Foto: Maxim Guchek

TV 2 har snakket med to eksperter som på ulike måter har innblikk i hvordan disse forhandlingene trolig foregår.

– Ser ut til å ha blitt andre toner

Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Han ser tegn til at Russland nå har endret strategi, etter at invasjonen av Russland ikke gikk like lett som de trolig ventet.

Han peker på tre ting som i utgangspunktet så ut til å være Putins hovedmål med invasjonen:

Å fjerne Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans regjering, og erstatte dem med en pro-russisk.

Fullstendig ukrainsk kapitulasjon og avvæpning.

Krav om at Krim, Donetsk og Luhansk skulle anerkjennes som en del av Russland.

– Men nå ser det ut til at det har blitt andre toner, sier Godzimirski til TV 2 og peker videre på at Putin, da han gikk til krig, kalte den ukrainske regjeringen for «junta» og sa at de ikke hadde legitimitet, men at han nå forhandler med denne «juntaen».

NOE ER ENDRET: NUPI-forsker Jakub Godzimirski har lagt merke til at Russland ser ut til å ha endret taktikk noe etter samtalene med Ukraina. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Kanskje en reality check

Han tror den russiske statslederen kan ha innsett at han har bommet når det gjelder både den ukrainske viljen til å kjempe imot og også den faktiske motstanden de har møtt.

– Putin fikk seg kanskje en reality check og må innse at han på et tidspunkt i forhandlingene må finne en felles plattform hvor man kan bli enige, og hvor begge parter må gi noe. Men det er også viktig for ham at dette ikke skal se ut som et fullstendig nederlag.

NUPI-forskeren tror Putin nå kan ha funnet en slags nødplan i det at han ikke selv deltar direkte i fredssamtalene.

– Han må kanskje begynne å regne på hva denne krigen koster Russland nå. Og hvis han må gå med på noe som han er misfornøyd med, så kan han alltid si at det var forhandlerne som var med på det og at han ikke var direkte informert, men at han signerte for å spare liv.

– Det er også en slags strategi som kan være viktig for ham, at han ikke knyttes direkte til det, dersom Russland går på et nederlag.

– Opp til Putin

Godzimirski tror en slags løsning som gjør at Putin ikke ser ut som den store taperen, må til.

– Det er opplagt at Putin har en del forventninger i og med at de har investert så mye prestisje i denne operasjonen. Og da må man nok regne med han får noe som papiret ser ut som en suksess.

– Hvor involvert tror du Putin og Zelenzkyj er i samtalene?

– Vi må forstå det dit hen at det er noen forhandlere som fronter samtalene, og så sitter det folk rundt og følger med og kommer med innspill fra siden.

– Det er opp til Putin å ta de viktigste avgjørelsene, for ingen av dem som forhandler har myndighet til skrive under på en fredsavtale. Det er opp til ham, og han må bestemme hva som er nok for ham og hva han kan gå med på for å få slutt på krigen.

– Tror du det kommer en løsning snart?

– De ukrainske forhandlerne sier at de forventer at det kommer til å skje noe i løpet av et par uker. Og at krigen er over innen mai, men det er kanskje litt for optimistisk. Men de må ha fått noen signaler som tyder på det.

Godzimirski mener også å se en endring hos Putin.

– Meldingene om at Putin ga ordre om at store ukrainske byer ikke skal inntas kan også bety at de endrer tilnærming i konflikten. De ser at det å bombe byer er forbundet med store kostander, både menneskelig, militært og politisk.

– Det er mye propaganda fra begge sider. Kan man stole på ukrainske myndigheter som sier at krigen nærmer seg slutten?

– Det er nok mange kommunikasjonsrådgivere som sitter her og der og prøver å lage et slags narrativ. For ukrainsk side handler det om å styrke kampmoralen, mens russisk side sikkert ønsker å skape et så positivt bilde av spesialoperasjonen som mulig.

KJEMPER MOT FLAMMENE: Dette bildet er gitt ut av ukrainske myndigheter og skal vise brannkonstabler som kjemper mot flammene etter at en blokk ble truffet av en prosjektil i distriktet Obolon i Kyiv mandag. Foto: Reuters / NTB

Alltid en sterk og en svak part

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, har lang erfaring med å bistå land og grupper i fredssamtaler. Han var blant annet FNs spesialutsending til fredsforhandlingene i Colombia, hvor Norge spilte en stor rolle for å oppnå fred. Han ble også utnevnt av FN som seniorrådgiver i de syriske fredsforhandlingene i 2015.

Han sier til TV 2 at det har vært veldig få internasjonale konflikter, men veldig mange borgerkriger de siste årene.

– Faktisk er det enklere når det bare er to parter, som med Russland og Ukraina, enn for eksempel i Kongo, hvor man har mange hundre lokale grupper mot en regjeringsstyrke som også ofte er oppsplittet og dårlig samordnet.

– Det er alltid lettere å få til en avtale før det bryter ut krig, blodet flyter og bitterheten sprer seg. Det største nederlaget er at en krig ikke blir forhindret i utgangspunktet.

LANG ERFARING: Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, har i flere tiår bidratt til å forhandle mellom land eller grupper i konflikt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ved forhandlingsbordet sier Egeland at det nesten alltid er en sterk part og en svak part.

– Den som angriper føler seg gjerne sterkere enn den som forsvarer seg. Og så vil det i løpet av kampene enten bli slik at det blir en utjevning, som vi kanskje nå ser i Ukraina, eller så blir den sterkere parten bare sterkere. Og da vil jo kompromisset oftere ligge nærmere den sterke parten enn den svake, det er problemet.

Han henviser til Oslo-kanalen, en diplomatisk bak-kanal for hemmelige forhandlinger mellom Israel og Den palestinske frigjøringsorganisasjon (PLO) i 1993, og som senere samme år førte til undertegnelsen av Oslo-avtalen.

– Da var det liten tvil om at et sterkt Israel, støttet av et enda sterkere USA, forhandlet fra en bedre posisjon enn et PLO som på det tidspunkt var nokså venneløst og som ikke hadde noen hær å vise til.

To spørsmål har mye å si

Egeland peker på to spørsmål som kan si noe om hvor krevende fredssamtaler vil bli:

Er de villige til å forhandle seriøst? Ja eller nei

Er de i stand til å forhandle effektivt? Ja eller nei

Egeland ser lysglimt ved det at både Ukraina og Russland i denne krigen virker villige til å forhandle.

– Det er veldig positivt at begge parter her er villige til å møtes ved forhandlingsbordet. Og det er ingen tvil om at de er i stand til å forhandle.

Hans analyse av Ukraina-krigen nå er at utgangspunktene til partene er ulike:

Ukraina krever at angrepene stanses og at soldatene trekkes ut av landet, som utgangspunkt for videre forhandlinger.

Russland ber Ukraina innfri en rekke krav mens de angriper dem.

– Egentlig burde det ikke være så vanskelig å se enighet her. Det første er umiddelbar våpenhvile, og dernest kan man bli enige om hvilke temaer man skal forhandle om.

Han peker på en konflikt som har virket mer håpløs.

– Det er vanskeligere å forhandle om Jerusalems fremtid enn for eksempel forhandle om selvstyre for minoritetsområder i Ukraina, mener jeg.

Den norske diplomaten sier at det i fredssamtaler ofte først handler om hvordan og om hva man skal forhandle, «talks about talks», og at det kan ta tid før man faktisk begynner å forhandle om stridens kjerne.

– Man bruker nok mye tid på å forhandle om en våpenhvile og hva den skal innebære, sier han om krigen mellom Russland og Ukraina.

Kan forhandle på vei til do

Egeland har mang en gang blitt overrasket over det som har møtt ham i fredssamtaler.

– Veldig ofte har jeg blitt overrasket over hvor lett det er for forhandlerne å ha en ganske avdempet og til dels vennlig tone seg imellom, mens de to sidene slåss til døden på slagmarken andre steder.

Han sier det er lettere dersom samtalene er fortrolige og ikke kringkastes, og at det da er lettere å teste mulige kompromisser og ha siviliserte forhandlinger.

– Problemet er ofte at de som forhandler ikke har fullmakt til å gå med på noe som helst over bordet. Men det kan under forhandlingene være slik at man uformelt sender ut følere: «hvis dere går med på A, så kan jeg kanskje få min side til å tilby B» og så må man gå tilbake og legge frem dette for ledelsen sin. Neste gang møtes man kanskje i en krok i en pause og sier «nei, vi kan ikke tilby B, men vi kan gi dere C, er det nok for dere?».