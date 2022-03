Støre vil ikke ha egen granskning av pendlerboligsaker

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, har i et skriftlig spørsmål i Stortinget spurt Støre om Statsministerens kontor skal få på plass en egen ekstern gransking av sakene de har vært ansvarlig for, skriver Stavanger Aftenblad.

Kristjánsson viser til at SMK i flere av sakene har stått for håndteringen, ikke Stortinget.

Støre svarer at sakene er svært uheldige for tilliten til de folkevalgte, men viser til at en rekke prosesser allerede er i gang. Blant annet leverer et eksternt utvalg sin gjennomgang av pendlerboligordningen i oktober, og både Riksrevisjonen, politiet og Skattetetaten gjør sine undersøkelser.

Disse gjennomgangene vil gi et godt utgangspunkt for å vurdere ordningen, mener Støre.

– Dersom det viser seg at det også etter de nevnte gjennomgangene er behov for en egen ekstern gjennomgang av regjeringens pendlerboligordning, vil jeg naturligvis ikke vike tilbake fra å igangsette en slik, konkluderer statsministeren.

Støres svar er skuffende og overraskende, mener Kristjánsson.

– Dette handler ikke bare om Stortinget, men også om regjeringsapparatet. Misbruket av pendlerboligordningen for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringsapparatet er en såpass alvorlig sak for tilliten til de folkevalgte at her bør alle steiner snus, sier han.