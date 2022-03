FHI lite bekymret for «deltakron»

Lørdag i forrige uke skrev Aftonbladet at vaksineforskere ved Karolinska Institutet mener varianten sannsynligvis finnes i Sverige, men at de ikke vet hvor smittsom den er, eller om den vil utkonkurrere omikron.

Her hjemme ser FHI ingen grunn til panikk.

– Dette bekymrer vi oss svært lite for. Det er lite sannsynlig at et slikt blandingsvirus har større spredningsevne enn omikron BA. 2-viruset, som dominerer i Norge nå. Vi følger likevel med på utviklingen for å se om noen av disse virusene kan ha noen smittefordeler eller påvirker sykdommen på noen måte, skriver seksjonsleder for influensa og annen luftveissmitte, Karoline Bragstad, i en epost til NTB.

Hun legger til at det ikke er oppdaget deltakron i Norge så langt.

I starten av januar mente forskere på Kypros at de hadde funnet en ny koronavariant som var en blanding av omikron og delta, som fikk navnet «deltakron». FHI mente den gang at det kunne dreie seg om en laboratoriefeil, som også viste seg å være tilfelle.

– Nå har vi derimot noen få, men klare eksempler på virus som er en blanding mellom delta og omikron. Men det er ikke slik at deltakron er en spesifikk variant, det er en samlebetegnelse. Det er helt naturlig og ganske vanlig at virus rekombinerer når det er høy forekomst av to forskjellige varianter på samme tid. Vi har sett rekombinanter også tidligere med deltavirusene, understreker Bragstad.