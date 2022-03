Regimet styrer med jernhånd: – For mye, selv for propagandistene

Et klipp som har gått viralt på sosiale medier, viser at russisk politi nå har svært lav terskel for å pågripe demonstranter.

Demonstrasjonen pågikk den 13. mars i Manezhnaya-plassen i den russiske hovedstaden Moskva.

Kvinnene i videoklippet deltok i en demonstrasjon mot krigen i Ukraina.

Utfra videoklippet ser det tydelig ut som den første kvinnen blir pågrepet etter å ha vist frem en lapp der det står «to ord» på russisk. Hun blir umiddelbart pågrepet av flere politibetjenter som er ikledd utstyr for å håndtere opptøyer.

Den andre kvinnen ytrer støtte til president Vladimir Putin, men blir også da pågrepet.

Videoklippet har gått verden rundt, og viser hvordan Putin-regimet nå forsøker å kvele motstand mot krigen i Ukraina.

Bøter, fengsel og vold

Videoen eies og er publisert av Activatica.org. Nettsiden er et russisktalende aktivist-nettverket som publiserer materiale produsert av borgeraktivister.

Mikhail Matveev er redaktør for Activatica.org. Han beskriver forholdene for aktivister i Russland nå som «harde».

SLÅR NED MOTSTAND: Mange tusen aktvister har så langt blitt arrestert i Russland. Her fra Manezhnaya den 13. mars. Foto: AFP

– Vi opplever regelmessig at våre bidragsytere blir anholdt nå, sier Matveev til TV 2.

Ifølge aktivist-nettverket blir man rutinemessig bøtelagt et beløp på mellom 10.000 og 300.000 rubler – cirka 800 til 25.000 kroner – eller opp til 30 dager i fengsel.

Enkelte kilder hevder også at man risikerer langt mer om man blir pågrepet. En ny lov åpner for å fengsel i 15 år for personer som forteller en annen virkelighet enn den russiske myndigheter har godkjent.

Loven er hovedsakelig ment for journalister og aktivister, og mange har flyktet landet.

Mandag stormet den russiske TV-redaktøren Marina Ovsyannikova en direktesendt sending på TV-kanalen Kanal 1, der hun jobber, med en plakat der det sto «Stopp krigen. Ikke tro på propagandaen. De lyver for dere her. Russere mot krig». Hun ble pågrepet samme dag.

Amnesty opplyser til TV 2 at de forsøkte å finne ut hvor Ovsyannikova er, men at de ikke har lyktes.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at hun slapp med bot på drøyt 2.500 kroner med dagens kurs.

– Selv propagandister har fått nok

Inna Sangadzhieva er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og er oppvokst i Kalmykya i Russland. Hun snakker daglig med russere og forteller at hun blir fortalt historier om et svært brutalt regime.

– Nå er statlig sensur innført. Politiet og myndighetene har fått carte blanche. Ingen tolerer uenighet. Det er forbudt å beskrive det som skjer i Ukraina som krig eller invasjon. De som protesterer, blir banket opp og arrestert og får bøter, sier hun.

Inna Sangadzhieva tror mange som jobber for Putin synes det som skjer i Ukraina er for brutalt til å forsvare. Foto: Pressefoto

Selv om hun er sjokkert er videoene som blir spredt på internett, er hun overrasket over at de i det hele har kommet ut. Hun forteller at Putin-regimet ofte klarer å kontrollere mediene slik at denne typen motstand skjules.

Kanal 1, der Ovsyannikova jobbet, er en statlig kanal. Sangadzhieva tror opptrinnet er et tegn på at krigen i Ukraina blir for sterk kost selv for de som står for den interne propagandaen i Russland.

– Det som skjer i Ukraina, har gått utover selv det propagandister kan akseptere. Mange i Russland har slektninger i Ukraina. Det å stoppe krigen har blitt et samlet mål. Mange er sjokkerte. Det å se drap og krig er noe som beveger også de som jobber med propaganda, sier hun.

– Grotesk

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier at også de er kjent med at demonstranter risikerer svært grove reaksjoner. De har blitt fortalt at politiet ved flere anledninger har mishandlet.

En eldre mann hjelpes vekk fra en bombenedslag i Kyiv den 14. mars. Bildene er tøff kost, selv for Putins propagandister, tror Sangadzhieva. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

– Russland har gått fra å være autoritær stat som har holdt kontroll med medier, aktivister, og journalister, til å bli et fullstendig totalitært samfunn som forsøker å kontrollere all informasjon som kommer ut til borgere.

Av sikkerhetshensyn har Amnesty trukket alle sine medarbeidere ut av landet.

PÅGRIPES: Mange av demonstrantene skal ha blitt svært brutalt behandlet, ifølge Amnesty. Foto: AFP

Informasjonen de får fra aktivisert avslører at regimet slår beinhardt ned på en hver form for motstand. Egenæs mener at selv om informasjonskontroll er vanlig i andre autoritære regimer, er vanskelig å sammenligne situasjonen i Russland med andre land.

– Det som gjør det grotesk, er det vanvittige blodbadet i Ukraina. Mange i Russland vet ikke hva som skjer, men tror på en annen historie enn den vi som er på utsiden vet er sann, sier generalsekretæren.

Kister kommer tilbake

Russere Sangadzhieva har snakket med sier det er krevende å bo i Russland når uavhengige medier, og sosiale plattformer som instagram, er blokkert.

– De som blir i Russland, sier de har det mye tøffere nå. De er redde. Det er uforutsigbart. Mange håper dette blir midlertidig. Noen av de jeg snakker med prøver å leve som normalt, sier hun.

Russiske myndigheter publiserte nylig en meningsmåling som anslo at støtten blant russere til krigen var på 74 prosent. Sangadzhieva tror at den reelle støtten er langt lavere, om sier at hun er bekymret for hvordan dette vil utvikle seg.

– Vi har informasjon om at kistene til soldatene begynner å komme tilbake til hjem, preget av angst, redsel og påvirkning fra propaganda, sier hun.