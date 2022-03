Eksperten tror disse kan bli ny landslagstrener: – Vil være skandaløst

En åpenbar kandidat, et trygt valg, et mulig comeback, et spennende valg eller en joker? TV 2s ekspert Jesper Hoel har pekt ut fem menn han mener bør være aktuelle som ny landslagstrener.

Petter Thoresen fikk ikke det tilbudet han ønsket. Han takket derfor nei til tilbudet om å fortsette som landslagstrener.

Dermed står det norske ishockeylandslaget per nå uten hovedtrener fra 1. juni. Trenerjakten er i gang, men TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel tror at den åpenbare kandidaten ikke ønsker seg hjem.

– Det vil være skandaløst å ikke høre med ham, sier eksperten.

Hoel peker ut fem kandidater han mener bør toppe Norges Ishockeyforbunds ønskeliste.

ØNSKER TANGNES: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel mener Dan Remy Tangnes bør toppe Norges Ishockeyforbunds ønskeliste. Foto: Erik Edland / TV 2

Den åpenbare kandidaten

I Sveits har en nordmann fått heltestatus. Dan Remy Tangnes vant nylig en ny tittel med EV Zug. I den sveitsiske byen har han skrevet seg inn med gullskrift, men i Norge blir han ofte glemt, senest da Norges Ishockeyforbund fikk mulighet til å nominere kandidater til Idrettsgallaen 2022.

– Uansett tilgjengelighet bør han toppe lista, sier Hoel.

– Hvorfor det?

– Per i dag er han Norges beste ishockeytrener. Han er den soleklart sterkeste norske kandidaten. Tangnes er hovedtrener for en av de største klubbene i Europa og har akkurat tatt sin 4. tittel der, svarer eksperten.

Tidligere har Tangnes uttalt at han ønsker seg til Nord-Amerika.

– Veien dit går trolig ikke gjennom det norske landslaget, men det betyr ikke at forbundet må la være å høre om han er interessert, sier Hoel.

– Hva er hans styrker?

– Han er flink til å få ut det lille ekstra av alle spillerne, ikke bare toppspillerne. Tangnes er opptatt av å løfte alle delene av laget for å få det beste resultatet. I en prestasjonsgruppe som landslaget skal være, er vi avhengige av at alle kan bidra, om vi skal ta steget tilbake blant de som jevnlig kan nå kvartfinaler.

ET TRYGT VALG: Sjur Robert Nilsen er mest sannsynlig blitt vurdert som en mulig kandidat til å bli ny landslagstrener. Foto: Fredrik Blekstad / TV 2

Det trygge valget

Hoel lanserer Sjur Robert Nilsen som den sterkeste norske kandidaten som trolig kan være tilgjengelig.

– Med han får vi kontinuitet. Han har vært med i trenerteamet rundt landslaget lenge. Det vil være et trygt valg. Man vet godt hva han kan, og han har gjort en imponerende jobb med Sparta de siste årene, sier han.

Nilsen ble av TV 2 kåret til årets trener denne sesongen.

Hoel mener at om Norges Ishockeyforbund ønsker fornyelse for å ta nye steg, vil det å ansette den mangeårige assisistenttreneren på landslaget være rart.

– Hvorfor skal de i så fall ønske å gi Nilsen en langvarig kontrakt da de ikke ga Thoresen det tilbudet?

– Det er et godt spørsmål. Om de skulle gjøre det, vil det for meg kunne tyde på at det må ha vært noen ting de ikke var helt fornøyd med ved Thoresen, selv om de har sagt at de er veldig fornøyd med jobben han har gjort, svarer eksperten.

– Hva er Nilsens største styrker?

– Han har en veldig klar og tydelig spillestil. Han er god til å få spillere til å ta de nødvendige fysiske stegene. Spesielt flink er han til å ta unge norske spillere til å ta steg og utvikle seg, noe som er svært viktig i det generasjonsskiftet vi er inne i.

Thoresens avgang som landslagssjef kan gi en dominoeffekt. Han er nå klar for Storhamar. Dermed er Anders Gjøse ferdig som hovedtrener der. Om Nilsen skulle ta over landslaget, mener Hoel at Gjøse vil være en åpenbar kandidat til å bli Sparta-trener.

SVARER IKKE: Sjur Robert Nilsen ønsker ikke å svare på om han vil bli ny landslagstrener. Foto: Carina Johansen

Usikker

TV 2 har snakket med Nilsen om den ledige trenerjobben. Sparta-treneren som også er assistenttrener på landslaget, ønsker ikke å si om han ønsker seg jobben.

– Her i Sparta har jeg nå en kontrakt. Det vil være ufint både overfor Sparta og forbundet å uttale meg om den jobben nå. Jeg har fullt fokus på Sparta og sluttspillet vi er inne i, sier han.

Norges Ishockeyforbund har foreløpig ikke hørt med Nilsen om han kan tenke seg å bli hovedtrener for landslaget.

– Har du tenkt på om du ønsker å fortsette som assistenttrener der?

– Nei, ikke så mye. For meg handler det en del om kjemi. Jeg har vært heldig som har jobbet med to norske trenere som jeg har spilt med tidligere og kjent bra fra før. For meg har det vært en bra kombinasjon å være assistenttrener på landslaget og hovedtrener for et klubblag. Jeg trives best med å kunne jobbe med hockey daglig i hverdagen, svarer Nilsen.

VETERAN: Roy Johansen står etter sesongen uten kontrakt med noen klubb. Foto: Fredrik Hagen

Comeback?

I en årrekke var Roy Johansen landslagstrener. Så tok Petter Thoresen over. Johansen ble Vålerenga-trener, en jobb han hadde frem til sommeren 2021. Da var han ikke ønsket med videre som hovedtrener.

Johansen er for tiden på utlån fra Vålerenga til Manglerud Star. Veteranen er klar på at han neste sesong igjen vil være hovedtrener.

– Hva er det som gjør han aktuell som landslagstrener?

– Det er hva han fikk til med landslaget. Den jobben han la ned fra 2001 til han ga seg i 2016, løftet Norge fra å være et lag i B-VM, til å nå tre kvartfinaler i A-VM. Han gjorde landslaget til et sted hvor alle de beste spillerne ønsket å være med og bidra. Det var ikke noe vi var bortskjemte med i årene før det. Å gå for Johansen ville vært et overraskende valg, svarer Hoel.

Eksperten mener vi med Johansen igjen ville fått sett et landslag som var godt fysisk rustet, med en tydelig plan og disiplinerte spillere.

Det spennende valget

Tomas Montén utmerket seg tidlig som et stort trenertalent. Han har nå blitt 44 år og en veteran i yrket. Den avtroppende svenske U20-landslagstreneren har mange styrker som Hoel tror kan passe det norske landslaget godt.

SPENNENDE KANDIDAT: Tomas Montén vil være det spennende valget, mener TV 2 ishockeyekspert Jesper Hoel. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Han ble tidlig sett som et enormt trenertalent da han kom opp gjennom Djurgården-systemet. Her vil vi i så fall få inn en trener med lang erfaring med utvikling av noen av Europas beste talenter. Den store oppsiden med han er at det kan være god timing ettersom vi er i et generasjonsskifte og vil løfte frem de unge norske talentene. Han kan da være en god kandidat, sier TV 2s ekspert.

Montén har vært trener for flere svenske klubber. Han har aldri hatt en trenerjobb noe annet sted enn i hjemlandet.

EN JOKER: Barry Smith har lengre erfaring en noen av de andre nevnte kandidatene. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Jokeren

Den femte kandidaten er en joker. Barry Smith er nok en ukjent navn for de fleste nordmenn, men de som har fulgt med på norsk hockey i mange år husker nok 69-åringen.

– Han har en lang CV med erfaring fra NHL, KHL og SHL. Smith var faktisk to sesonger i Frisk Asker på 80-tallet, sier Hoel.

Smith begynte SHL-sesongen som hovedtrener for Djurgården, men fikk sparken den 25. oktober.

– Skal man se utenfor det norske trenermarkedet er det en formidabel oppgave å finne den rette kandidaten. Selv om det er den høyeste jobben du kan ha i Norge, vil det for en utenlandsk trener være en jobb på mange måter som hvilken som helst annen, sier Hoel.

– Ingen garanti

Hoel mener forbundet må høre med Tangnes. Om ikke han ønsker jobben, vil det være langt mer aktuelt å forhøre seg med utenlandske kandidater.

– Det å betale mye for en utenlandsk trener er ingen garanti for suksess. Om de skal gjøre det, vil det tryggeste være å se til Sverige, sier eksperten.

– Hvor viktig er det for norsk hockey å treffe med denne ansettelsen?

– Det er ekstremt viktig. Vi er helt avhengige av å fortsette å holde oss i A-VM og aller helst ta opp kampen med de nasjonene vi var litt bedre enn for ti år siden. som Danmark, Latvia og Tyskland. Kampen i internasjonal ishockey blir bare tøffere og tøffere. Det er tøft å gå til en kvartfinale. Skal vi igjen bli en naturlig kvartfinale-kandidat, er vi helt avhengige av å treffe med denne ansettelsen, svarer Hoel.