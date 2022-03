Mistenkt for å ha skutt og drept hjemløse i USA

Søndag opplyste politiet i NYPD og Washington DC at de hadde åpnet felles etterforskning på fem skyteepisoder og to drap. En mistenkt er nå pågrepet.

Skyteepisodene er rettet mot hjemløse personer. Den siste hendelsen fant sted tidlig om morgenen 12. mars i New York City. De hjemløse mennene sov på gaten og ble skutt uten noen forutgående provokasjon.

De tidligere skyteepisodene i Washington DC skjedde torsdag 3. mars, omtrent klokken fire om natten i New York, Tirsdag 8, mars. I begge disse tilfellene overlevde fornærmede. Men onsdag 9. mars ble en mann funnet død etter å ha blitt skutt og knivstukket en rekke ganger.

Deretter kom to hendelser som hadde flere fellestrekk, men denne gangen i New York City. Den 12. mars 4.30 var det enda en skyteepisode der en mann overlevde, men klokken fem samme natt ble enda en hjemløs mann drept med flere skudd i hodet og nakken.

Politiet i New York og Washington mente hendelsene og omstendighetene var såpass like, at de kunngjorde en felles etterforskning.

– Våre hjemløse er blant de mest sårbare, og et individ som jakter på dem mens de sover, er en avskyelig forbryter. Vi vil bruke alle verktøy, alle metoder og alle samarbeidspartnere for å stille drapsmannen for retten, sa politiets talsmann Keechant L. Sewell fra NYPD.