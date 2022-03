Foreslår ny krisepakke på ti milliarder mot prissjokket: – Uansvarlig å la familier gå konkurs

Ekspertene advarer mot at nye krisetiltak kan presse opp renta, likevel foreslår Rødt nettopp en ny krisepakke.

Høye strøm-, mat- og drivstoffpriser går hardt utover folks økonomi, men om regjeringen ikke holder igjen på pengesekken kan vondt bli verre, advarer renteeksperter TV 2 har snakket med.

Rødt mener imidlertid at regjeringen bør prioritere en ny krisepakke for å stagge de galopperende prisene på mat og drivstoff.

Billigere bensin

– Vi må huske at det har vært to år med pandemi og mange familiers budsjetter er bunnskrapt. Rødt mener dette haster såpass at Stortinget må gjøre det vi kan, som er å umiddelbart gjøre en rekke avgiftskutt, sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, til TV 2.

Partiet foreslår at pakken bør tre kraft fra 1.april.

– Vi vil kutte i momsen på mat, vi vil kutte billettprisene på kollektivt, vi vil kutte drivstoffavgiftene og også øke barnetrygden, sier Martinussen.

Rødts forslag til krisepakke Her er forslaget fra Rødt med oppførte kostander for staten. 50 prosent priskutt på kollektivtransport i tre måneder

Kostnad: 2,7 milliarder.





2,7 milliarder. Kutte veibruksavgift på drivstoff i tre måneder. Dette vil gi kutt i pumpeprisene på 5,94 kr for bensin og 4,22 kr for diesel, moms inkludert.

Kostnad: 3,7 milliarder.





3,7 milliarder. Halvert matmoms i tre måneder. Dette gir 6,5% lavere matpriser. Kostnad: 2,8 milliarder.





2,8 milliarder. Støtte til varmepumpe og andre enkle energieffektivisteringstiltak for husholdninger.

Kostnad: 250 millioner.





250 millioner. Økt barnetrygd i tre måneder med 300 kr/måned pr barn 6-18 år. Kostnad: 780 millioner.

For å finansiere milliardpakken, peker Rødt-nestlederen på statens enorme inntekter, mye på grunn av krigen i Ukraina, men også fordi alle priser øker.

– Det er ingen vits i å ha en rik stat hvis folk flest er fattige, sier Martinussen.

Kutte «Gigantomant» prosjekt

– Renteeksperter advarer mot flere krisepakker, som de mener vil tvinge Norges bank til å ytterligere skru opp renta. Kan man ikke da komme i en situasjon der vinninga går opp i spinninga for folk?

– Her er det summen av pengebruken som har noe å si. Rødt oppfordrer regjeringen til å finne steder å kutte, for eksempel i store motorveiprosjekter som er vanvittig dyrt, eller store prestisjeprosjekter som koster flere titalls milliarder å bygge. Det er folk sin økonomi som er det viktigste for folk og det vil vi prioritere med avgiftskutt, sier Martinussen.

– Hvilken vei vil du kutte for å kunne prioritere krisepakken?

– For eksempel det gigantomane prosjektet Hordfast, som er en motorvei som både vil øke utslippene og rasere natur – som koster 39 milliarder kroner.

Hordfast er navnet på nye E39 som skal sikre ferjefri vei mellom Os, Tysnes og Bergen.

SAMMEN PÅ KLÆKKEN: Denne uken er regjeringen på Klækken Hotell i Hønefoss for å jobbe med neste års statsbudsjett, som legges frem i høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Snører igjen pengesekken

Mandag varslet finansministeren at regjeringen nå vil begrense pengebruken.

– Når det går veldig godt i norsk økonomi, må vi holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet. Hvis ikke, kan vi få en overoppheting av norsk økonomi. Det vil føre til enda høyere inflasjon med behov for enda høyere rente, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Leder av finanskomiteen på Stortinget Eigil Knutsen sier han også er bekymra for de høye drivstoffprisene og sier regjeringen vil se på tiltak om dette vedvarer.

– Men jeg er enda mer bekymra for at Rødts forslag vil øke renta kjapt. Går renta opp 1 prosentpoeng blir det for en vanlig barnefamilie med 3 millioner i boliglån minst 28 000 kroner mer å betale etter skatt hvert år, sier Knutsen.



– Advarsler fra renteeksperter, en regjering som sier de vil begrense pengebruken og dere foreslår en krisepakke på 10 milliarder kroner. Er det uansvarlig?

– Det som er uansvarlig er å la familier i Norge gå konkurs gjennom en priskrise som også gir staten enorm inntekter, sier Rødt-nestlederen.