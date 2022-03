Påstand om 13 års fengsel for Navalnyj

Aktor har lagt ned påstand om 13 års fengsel, melder Maria Pevtjikh fra den russiske Anti-korrupsjonsstiftelsen på twitter.

Navalnyj sitter i fangeleir mens saken pågår, der han soner en dom på to og et halvt år for brudd på meldeplikten. Han ble arrestert da han returnerte til Russland i januar.

Navalnyj er tiltalt for bedrageri. USAs utenriksminister har omtalt anklagene som "tvilsomme", og har tidligere sagt at Navaalny og hans samarbeidspartnere blir forfulgt for anti-korrupsjonsarbeidet de gjør. Han har bedt russiske autoriteter om å løslate Navalnyj tidligere.