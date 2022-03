Forskere: – Det norske forsvaret er ikke tilstrekkelig til å løse oppgavene de skal

Den ferske forsvarsanalysen konkluderer med at Norges forsvar ikke er godt nok rustet for de mest alvorlige scenarioene.

– Vi er særlig bekymret over balansen mellom Forsvarets oppgaver og Forsvarets gjennomføringsevner, sier forskningsdirektør Espen Skjelland.

Skjelland og kollega Espen Berg-Knutsen er to av flere i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har utarbeidet rapporten «Forsvarsanalysen 2022».

NY RAPPORT: Forsvarsanalysen 2022 tar for seg struktur, oppgaver, økonomi og sammenhengen mellom dem innad i forsvaret. Foto: Grom Røseth / TV 2

Konklusjonene deres er at det norske forsvaret er godt, men ikke godt nok.

– Vårt viktigste funn er at det ikke er balanse mellom forsvarets struktur, oppgaver og økonomi. Og det vil heller ikke bli det på lengre sikt med de planene som foreligger nå, sier forskningssjef Berg-Knutsen.

Utfordringer

– Det betyr at forsvaret ikke er tilstrekkelig til å løse de oppgavene som det er pålagt å løse, fortsetter han.

Forskerne mener vi trenger en tydeligere retning i henhold til Forsvarets viktigste oppgave.

– Det betyr at det til enhver tid er viktig å ha en veldig klar idé om hva Forsvaret skal gjøre og hvordan vi skal utvikle forsvaret, sier Skjelland.

Han mener Forsvarets viktigste oppgave er å være i stand til å møte et massivt angrep på Norge, men er ikke overbevist om at det vil gå.

– Hvor godt rustet er vi for et potensielt angrep slik vi ser i Ukraina nå?

BEKYMRET: Forskningsdirektør Espen Skjelland er bekymret over ressursene og kompetansen til det norske forsvaret. Foto: Grom Røseth / TV 2

– Vi har et godt forsvar, men det er ikke godt nok. Det er et lite forsvar sammenlignet med hva for eksempel Russland ville hatt, sier han.

Berg-Knutsen påpeker at det først og fremst er utfordringene som Forsvaret står overfor i de mest krevende scenarioene som de sliter med.

– På lavere nivåer, i kriser, daglige situasjoner og i fred håndterer Forsvaret ting mye bedre.

Dette mener de forsvaret mangler

Forskerne er særlig bekymret over ressursene man ikke ser i det daglige.

– Det går på sikker kommunikasjon, luftvern, beredskap og utholdenhet.

Berg-Knutsen mener vi har for dårlig evne til overvåkning og manglende evne til å kunne kommunisere under høy trussel i strid med en høyteknologisk motstander.

I tillegg påpeker forskerne manglende evne til luftvern, for svak beredskap og de stiller spørsmål om stabiliteten i forsyninger fra sivilsamfunnet vil være tilstrekkelig.

Kan bli endringer i statsbudsjettet

I kjølvannet av invasjonen har regjeringen kommet med klare løfter om at Forsvaret skal styrkes, men hvorvidt det blir mer penger i kassa er enda usikkert.

I disse dager holder regjeringen budsjettkonferanse, der forsvarsøkonomien trolig er en sentral del av diskusjonene.

– Det som skjer i Europa, vil også få betydning for det som skjer her inne, sa Støre til NTB mandag.

STATSBUDSJETT: På Klækken hotell foregår det budsjettforhandlinger denne uken. Foto: Ole Berg-Rusten

Forskerne på sin side er i tvil om det er en budsjettøkning eller omprioritering som må til nå.

– Vi mener de får nok penger i utgangspunktet, men det er en balanse som er skjør. Det betyr at det er mange usikre faktorer og vi må regne med at den balansen som ligger der i dag før eller siden kommer til å glippe, sier Skjelland.

– Haster

Skjelland tror kravene til det norske forsvaret er endret etter at nabolandet vårt gikk til krig i Ukraina.

– Problemet er at det er ingen som vet hva konsekvensene er for norsk forsvar og sikkerhet.

Både han og Berg-Knutsen mener derfor at rådene deres fra analysen bør vurderes så fort som mulig. Det er uheldig å sitte å vente på et gap som vil komme, mener de.

– Det er altså ikke balanse i dag. I så måte haster det. sier Berg Knutsen.

– Er ikke dette bekymringsfullt når vi ser hva som skjer i Europa?

NATO: Nato-alliansen skal beskytte Norge, men forskerne mener vi også må ha et forsvar godt nok til å forsvare oss selv. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Jo, det bør egentlig alltid være bekymringsfullt hvis ikke Forsvaret er i stand til å løse de oppgaver de står overfor så absolutt, sier han.

– Vi har foretatt lignende analyser over flere år og resultatene er ganske stabile, men det er klart at oppmerksomheten er større og spørsmålene er flere nå.

Forsvarets kommunikasjonssjef, brigader Eystein Kvarving, skriver i en epost til TV 2 at de skal nå sette seg inn i analysen fra FFI:

– Det er bra at Forsvarets forskningsinstitutt har gjennomført denne strategiske forsvarsanalysen. Nå ser vi frem til å sette oss inn i analysen og hvordan den kan bidra til videre utvikling av Forsvaret.

Mener vi ikke kan hvile på NATO

Magnus Håkenstad er forsker ved institutt for forsvarsstudier i Forsvaret. Han støtter seg til rapportens konklusjon.

– Forsvaret er ikke rustet for en utvikling til det verre i den situasjonen vi er i nå. Min anbefaling er at vi må styrke både militær og sivil beredskap på kort og lengre sikt, sier Håkenstad.

– Må vi egentlig det når vi har Nato?

– Natos styrke er summen av medlemslandene og hvert land bidrar med sine ressurser. Hvis vi skal belage oss på forsterkninger fra andre land må vi kunne passe på oss selv, men også kunne hjelpe andre.

Han mener dette i verste fall kan bety at vi ikke får tid til å vente på Nato-styrker.

Når regjeringen nå diskuterer budsjett mener Håkenstad at man bør sette en god sum penger til Forsvaret.

– På lengre sikt mener jeg at for eksempel tre prosent av BNP er et bedre mål enn to prosent, som vi har nå.

Andre land som Tyskland og Sverige har allerede gått inn for å heve bevilgningene til forsvar, men det er ukjent hva Norge vil gjøre. Budsjettforhandlingene skal etter planen vare til onsdag ettermiddag.