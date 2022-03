Terje er dømt til ett og et halvt års sykling

– Jeg syklet på el-sykkel i fjor sommer. Bortsett fra det har jeg ikke syklet siden jeg var ti år, forteller Terje Hunstad Holst.

Han har slitt med rusutfordringer siden ungdomstiden. For et halvt år siden ble han med i prosjektet «Idretten Skaper Sjanser» med mål om å bli rusfri, og det gikk over all forventning.

– Livet mitt har tatt en helomvending det siste halvåret. Familie er så fornøyd og jeg er veldig fornøyd med å leve det livet jeg lever nå, kontra hvordan jeg har hatt det, sier Hunstad Holst.

Har fått en spesiell dom

Tidligere har Terje sittet i fengsel i seks år for ulike dommer, og nylig ble han i utgangspunktet dømt til nye ett år og åtte måneder. Etter å ha anket dommen fikk han derimot en unik mulighet:

SYKKELDOM: Terje Hunstad Holst med dommen som dømmer han til å delta i organisert sykling. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I stedet for soning i fengsel, er Terje dømt til å delta i organisert sykling.

– Jeg har jo kostet samfunnet masse penger, og det å sette meg i fengsel når jeg faktisk er under rehabilitering, som jeg føler at jeg er, ville vært kjedelig. Så jeg er utrolig glad for at det blir sett, forteller Hunstad Holst.

Terje er dømt til såkalt narkotikaprogram med domstolskontroll. Kravet for at han skal få slippe å sone i fengsel, er at han deltar i et organisert treningsprogram for sykling gjennom Idretten Skaper Sjanser fem ganger i uken.

LANDEVEIEN: Endelig kan Terje sykle ute i naturen istedenfor på spinningsykkel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TRENER: Terje har syklet fire til fem ganger i uken det siste halvåret. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I tillegg må han holde seg rusfri, og skal testes jevnlig.

– Syklingen har betydd veldig mye for meg nå plutselig. Det er ikke bare syklingen, det er også det vi har sammen når i møtes. I tillegg så har jeg endelig noen mål å se frem til, sier Hunstad Holst.

Dommen er enda ikke rettskraftig, men det er lite sannsynlig at den vil bli anket.

– Jeg håper også mennesker som kommer etter meg får denne muligheten som jeg nå har fått, sier Hunstad Holst.

– En fantastisk nyhet

Daglig leder i Idretten Skaper Sjanser Morten Nyborg mener dommen er banebrytende.

– Dette er en fantastisk nyhet først og fremst for Terje, men også for oss. Det at rettssystemet og kriminalomsorgen ser på idrett som medisin, og som en naturlig og kanskje viktig del av en rehabilitering, det setter vi veldig pris på, sier Nyborg.

TATTOVERING: Terje savner ikke det gamle livet med rus og kriminalitet. Gjengtattoveringen er en påminnelser om det som var. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fakta: «Idretten Skaper Sjanser» Lavterskel aktiviseringstilbud startet opp i 2018 for mennesker som sliter med rusutfordringer

Består av aktivitetene ski, sykling og riding

Syklistene har tidligere deltatt i «Arctic Race of Norway», som de også skal delta på i august i år

Organisasjonen mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet



Kilde: Idrettenskapersjanser.no

En stor motivasjon fremover for både Terje og rundt 40 andre syklister som tilhører organisasjonen, er at de skal få sykle i årets Tour de France.

Deltakerne skal sykle kun timer før selve rittet starter i det som er verdens største sykkelritt.

– Målene våre nå er at vi skal sykle Tour de France 1. juli, da skal vi ha tre etapper. Og så er det Arctic Race i august, i tillegg til noen små ritt, sier Hunstad Holst.