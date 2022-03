Start-fansen fortviler: – Tomt overalt

TV 2 HJELPER DEG: Erling Nustad (77) har spist Startkjeks i 70 år, nå er han fortvilet over at den ikke lenger finnes butikkhylla.

Startkjeksen fra Sætre har vært fast inventar på frokostbordet, som kveldsmat og til kaffen for Erling Nustad siden han var en liten gutt.

I slutten av februar tok Erling seg en tur til butikken, med mål om å fylle på med favorittkjeksen.

Men overraskelsen var stor da han oppdaget at hylleplassen til Startkjeksen var tom.

– Da fikk jeg beskjed om at den var gått ut av produksjon.

Kjeksjakten

Startkjeksen var ikke til å spore opp i noen av Erlings nærbutikker på Tretten nord for Lillehammer. Dagen etter tok han derfor med seg kona på kjeksjakt oppover dalen.

– Vi var innom 17 forretninger den dagen, kona og jeg.

Men det skulle ikke bli lett å oppdrive den gamle favoritten.

– Det var rett og slett tomt for startkjeks overalt, og det faktum at det er tomt i butikkhyllene viser jo at det er stor etterspørsel.

Ett av stoppene på jaktruta var Bunnpris på Ringebu. Heldigvis for Erling var det tre pakker med lykke igjen i hylla.

– De tre startkjekspakkene som var på Ringebu, befinner seg nå på Tretten, sier han lurt.

Erling forteller at han ikke sparer på kjeksen, men at han passer på å nyte dem litt ekstra nå som han vet at det kanskje er de siste han får tak i.

– Jeg spiser dem med andakt og veldig selektivt. Det er ikke noe vi fråtser i, i håp om at det skal vare.

Borte for godt

Kjeksen har vært i butikkhyllene helt siden 1928, og nærmet seg 100 år.

For Erling er det tomt på kjøkkenbenken uten den gamle traveren.

– Den er så god, og så anvendelig til både det ene og det andre. Den er blant annet veldig god til pultost.

IKKE DET SAMME UTEN: Pultost på Startkjeks er en favoritt hos Erling. Foto: Erling Nustad/privat

– Jeg pleier å lage noe som heter oppatkokt pultost, med litt ekstra fløte, smør og salt slik at det blir en slags smøreost. Og den på Startkjeks, det er rett og slett fenomenalt godt.

I videoen øverst i saken ser du reporter Bernhard teste oppatkokt pultost!

Erling vil kjempe for å få kjeksen tilbake, og har startet Facebook-gruppen «Vi som savner Startkjeks». Gruppen har over 100 medlemmer.

I tillegg har Erling kontaktet Orkla som produserer kjeksen fra Sætre. De bekreftet til 77-åringens fortvilelse at kjeksen er ute av produksjon for godt.

Orkla begrunner dette med at de har hatt kvalitetsproblemer. Det forstår ikke Erling, som mener at kjeksen fremdeles er slik den alltid har vært.

– Det burde ikke være vanskeligere å produsere startkjeks i 2022 enn det var i 1928.

KJEKSFABRIKK: Pakking av Start-kjeks ved Sætre kjeksfabrikk i 1960. Foto: NTB

– Ikke stor nok etterspørsel

Kommunikasjonsansvarlig i Orkla, Dag Olav Stokken, forklarer til TV 2 hjelper deg at de har hatt problemer med maskinen som produserer Start, som har resultert i mye matsvinn.

– I og med at det er et unikt produkt, så har den også en unik produksjon. Vi har en egen maskin som produserer Startkjeksen. Siden maskinen er gammel så har den i det siste produsert mye produkt vi ikke kan selge videre.

Det sto derfor mellom å gå til anskaffelse av en ny kostbar maskin, eller å stoppe produksjonen.

– Det å investere i en ny maskin går rett og slett ikke opp i forhold til hvor mye produktet selger. Vi skjønner at vi skuffer noen, men samtidig har vi ikke funnet det liv laga å fortsette med Startkjeks.

For Orkla mener det heller ikke er nok etterspørsel etter den tradisjonsrike kjeksen.

– Startkjeks er et helt unikt produkt på mange måter, og har hatt et trofast publikum gjennom mange år, men så ser vi samtidig at salget har vært relativt lavt.

Stokken forklarer at kjeksens fans stort sett har bestått av eldre kunder.

– Det er et produkt som har en litt eldre målgruppe, hvor det i liten grad har blitt rekruttert yngre kjøpere.

– Nærmest en fornærmelse

Kommunikasjonssjefen viser til en annen gammel traver til frokostbordet, som kanskje kan kompensere for savnet.

– Jeg vet ikke om det er en mager trøst for Startkjeks-brukerne, men prøv Kaptein-kjeks hvis den ikke er på bordet allerede. Den selger så godt at den kan jeg love fortsatt har et liv foran seg.

Det forslaget går ikke hjem hos Erling.

– For de som liker Startkjeks så er det nærmest fornærmende, for Kaptein-kjeks og Startkjeks har ingen ting til felles utenom at det er kjeks, sier Erling.

– Ikke en genistrek

Erling er skuffet over at kjeksen ikke blir å oppdrive mer.

– Dette var ikke noen genistrek av Orkla. Jeg forstår at de har behov for å sortere i utvalget sitt, men jeg hadde håpet på at de tok ut andre varer enn denne. Så vidt jeg vet er det ingen andre påleggskjeks som har den milde kardemommesmaken.

– Vi skal ikke se bort fra at vi får liknende kjeks smaksmessig inn på markedet, men jeg tør ikke å love noe, sier Stokken.