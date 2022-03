Deler sine beste tips til stressa tenåringsforeldre

Tale Maria Krohn Engvik ble kjent som Helsesista, da hun for noen år siden bestemte seg for å nå bredere ut til ungdom ved å kommunisere med dem på deres egen agenda – nemlig snapchat. Nå er hun aktuell med ny bok «Våg å være voksen», hvor hun kan by på råd til hvordan voksene kan møte ungdommen.

– I fjor høst spurte jeg ungdommer hva de tenkte om at foreldrene skulle se hvor de var og når de var ute, gjennom snapmap. Dette skapte stort engasjement. Det var veldig mange som følte seg overvåket eller at foreldrene ikke stolte på dem. Noen ble tvunget til å ha på snapmap, mens andre synes det var trygt.

Det handler om hvordan ungdommene selv opplever det, og det kan endre seg med tiden.

– De syns kanskje det er fint når de akkurat har fått sosiale medier og skal begynne å bevege seg ut i verden, men så blir de 16-17 år og vil skape sitt eget liv.

Hun legger ikke skjul på at om det var hennes egen far som fulgte med på hvor hun gikk i ungdomstiden, hadde hun ikke likt det.

Egne erfaringer

Helsesista er alenemor og sier selv at det ikke alltid er så lett. Ut ifra egne erfaringer, anbefaler hun å ha familiemøter, hvor alle kan være åpne om hva de føler – enten dette er positive eller negative følelser.

– Jeg vil så gjerne at voksne skal møte ungdommen med nysgjerrighet, åpenhet og respekt.

Når hun får spørsmålet om hva som er mest viktig som ungdomsforeldre, er hun klar i sitt svar.

– Det viktigste er å være til stede.

Det er ikke alltid så lett som voksen å komme inn på ungdommen. Man kan ikke alltid forvente et svar eller det å bli møtt på en hyggelig måte. Det er hvordan du som forelder responderer på dette, som er avgjørende, ifølge Tale.

– Ungdommer opplever ofte at foreldre eller voksene kjefter, selv om vi bare kommer med råd eller gir en beskjed. De opplever oss som harde og alvorlige i ansiktet. Så det å smile, si hei og være opptatt av å høre på når de snakker, tror jeg er viktig.

– Tør å si ifra om du selv har det vanskelig

Dersom man har det tungt selv, tror Tale at det er viktig å være åpen om også dette.

–Det er veldig fint å være voksen, men det er ikke alltid så lett. Hvordan vi voksene har det, påvirker alle som vi har rundt oss.

Hun mener også at for at voksne skal være gode forbilder for barn og unge, så må man først og fremst ha det godt selv. Hun går selv til psykolog og legger ikke skjul på det for sine egne barn.

– Da lærer jeg dem at når mamma har det litt vanskelig, så går hun til psykolog og det er helt greit.