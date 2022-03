Helene Olafsen har blitt mamma for andre gang

Helene Olafsen (32) og Jørgen Nilsen (31) deler at de har blitt foreldre for andre gang. Fra før av har de sønnen Louie (2) sammen.

– Velkommen til verden, Lille Lilli. Mammaen din er wonder woman, skriver Nilsen under bildet han har delt på Instagram. Han deler også datoen jenta ble født, 18. mars.



Delte gladnyheten under innspilling

Olafsen har tidligere vært programleder for «Senkveld med Helene og Stian», som sendte siste episode i mai 2021.

Hun avslørte sin første graviditet under en sending av programmet til medprogramleder Stian Blipp. Da var hun allerede tre måneder på vei.

– Jeg har en ting som jeg gleder meg eksepsjonelt mye til. Jeg har noe jeg ikke har sagt til deg, som jeg tror du kommer til å bli veldig glad for. Som jeg har prøvd å holde hemmelig veldig lenge. Jeg er gravid, sa Olafsen til Blipp på TV 2-programmet.

15. mars 2020 ble det første barnet til Olafsen og Nilsen født.

Denne gang delte de graviditeten i hver sine innlegg på Instagram.

– Snart er vi fire, skrev Olafsen i november under bildet av henne, Nilsen og sønnen Louie.

Fant tonen

Olafsen er kjent fra sine dager som snøbrettkjører, og allerede som 16-åring tok hun bronse i snowboardcross-VM. I tiden etter karrieren som idrettsutøver, har hun vært med på blant annet «Mesternes mester» og «Skal vi danse».

Det var i sistnevnte program der hun møtte Nilsen, som var hennes dansepartner. De vant konkurransen sammen i 2017 og fant tonen.

Året etter annonserte de at de var et par og i november 2019 la Olafsen ut et bilde med forlovelsesring på fingeren.

– Resten av livet, minst, skrev Olafsen under Instagram-innlegget.

Fem år etter de møttes på danseprogrammet, kunne de nå meddele at de har blitt foreldre for andre gang.