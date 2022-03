Det haster å ruste opp forsvaret

Et Europa i krig var noe de færreste kunne forestille seg for bare noen uker siden. Men den norske etterretningstjenesten hadde indikasjoner på Putins plan i fjor høst, og brikkene falt på plass på nyåret. Dette uttalte etterretningssjefen til Dagbladet for få dager siden.

En god etterretningstjeneste er dessverre til mindre hjelp dersom den ledsages av store mangler i Forsvaret generelt. For få dager siden ble det klart at Cyberforsvaret blir kuttet med 200 millioner kroner i år. Dette virker svært uklokt i den situasjonen har i dag. Faren for Cyberangrep på norske mål har neppe vært større enn nå, og å kutte i denne delen av Forsvaret er åpenbart uklokt.

Cyberforsvaret må styrkes, og ikke bygges ned slik forsvarssjefen har bestemt. Russlands overgrep er metodisk, koordinert og helt åpenbart planlagt. Man må være forberedt på at vi kommer til å se ytterligere aggressiv atferd fra Russland mot internett og internasjonal digital infrastruktur. Tilsvarende må man styrke Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Den vedtatte Langtidsplanen for Forsvaret ble fremlagt som en realistisk plan med balanse i økonomien. Det viser seg at disse forutsetningene ikke stemmer. Ideen var at forsvarsevnen skulle styrkes ved modernisering delvis skulle finansieres ved effektivisering. Dessverre har denne strategien ført til mindre trening og færre mannskaper. Nå må det tenkes nytt og annerledes.

Områdesjefer i Heimevernet og forbundsleder i NOF har vært tydelig på, at det mangler personell, materiell, ammunisjon, våpen, trening, øving og vi vet at det mangler forlegninger og annen infrastruktur.

For at Norge skal ha et reelt forsvar, må det satses betydelig på Forsvaret fremover, og det må begynne nå. Ammunisjonslagrene må fylles og reservedeler må anskaffes. Forsvaret må få kapasiteter som kan sikre alliert mottak og beskyttelse av kritisk militær infrastruktur og materiell. Dessuten bør forsvarsbudsjettet styrkes ut over NATOs mål på 2% av BNP. FrP ønsker å fremme forslag som styrker den sivile beredskapen, herunder matsikkerhet, forsyningssikkerhet og beskyttelsestiltak, og utarbeide forslag om å gjennomgå bistandssamarbeid med land som støtter Russlands angrep på Ukraina.

Fraværet av luftvern er en alvorlig mangel. Det hjelper lite å ha varslingsrutiner dersom man ikke har noe som kan beskytte oss fra det som blir varslet. Derfor må anskaffelse av luftvern noe som må stå aller høyest på prioriteringslisten. Det er igangsatt en rekke prosesser for anskaffelser av store plattformer og det er nå viktig at innfasingen av disse ikke møter unødvendige forsinkelser. Mannskapssituasjonen i Forsvaret er prekær. I troen på en fremtid uten væpnede konflikter i Europa har Forsvaret gradvis blitt nedskalert. Mannskap skulle erstattes av kampkraft. Det er helt avgjørende nå at Forsvarets struktur må omlegges og at antall soldater økes betraktelig. For å få dette til må det vurderes hvorvidt det skal kalles inn adskillig flere til førstegangstjeneste. Alle unge menn og kvinner trenger å være bevisste om Forsvarets oppgave og rolle, og de må lære at forsvaret av vår frihet og våre verdier innebærer at vi alle må bidra.

I denne sammenhengen er det også viktig å revurdere utdanningsreformen i Forsvaret. Det må utdannes flere befal og offiserer og vi må vurdere å la grenene utdanne befalet, slik det ble gjort tidligere.

Videre bør Heimevernet styrkes, og det må tilføres mer materiell kombinert med mer trening og øving. Dette fordrer at Hæren spesielt, tilføres mer personell. Utfordringene knyttet til forlegning og opplæring av mannskapene tilsier at det må bygges nye kaserner og andre bygg mange steder. Og mulig vil det være nødvendig å foreta en revurdering av etableringen av den felles rekruttskolen på Terningsmoen.

Dessverre er det også store mangler og hull i organisasjonen også i Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Det vil koste mye å styrke Forsvaret, men det kan koste mye mer å la være. FrP mener den vedtatte langtidsplanen ikke lenger er relevant. Vi har en ny prekær sikkerhetssituasjon, og vi må handle deretter. Det vil ta tid å bygge opp Forsvaret, i mellomtiden må vi sette det vi har i stand til å fungere og håpe at vi ikke får bruk for det.

Det er viktig at den nylig nedsatte Forsvarskommisjonen får anledning til å gjennomgå alle sider ved Forsvaret. Da må alle steiner snus. Det inkluderer struktur, personell, utstyr, teknologi, trening, baser, forsvarsindustriens rolle og ikke minst beredskap.