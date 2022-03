Ukrainas førstedame – dette er Olena Zelenska

Olena Volodymyrivna Zelenska (44), født Olena Kiyashko, kom til verden 6. februar 1978. Hun vokste opp i den ukrainske byen Kryvyi Rih, og det var der hun for første gang møtte Volodymyr Zelenskyj, da gikk de på skole sammen.

Det var likevel ikke før på universitetet at de to ble kjærester. Han studerte jus, mens hun studerte arkitektur.

Som 19-åring startet Zelenskyj en ny komediegruppe – Kvarter 95 – og fikk med Zelenska på laget som manusforfatter. De giftet seg i 2003 etter åtte år sammen, og fikk datteren Oleksandra i 2004 og sønnen Kyrylo i 2013.

Ville ikke bli førstedame

Seks år etter at sønnen kom til verden, stilte Volodymyr Zelenskyj til valg som president i Ukraina. Zelenska var skeptisk til mannens avgjørelse og godtok det ikke umiddelbart.

– Jeg var ikke så glad da jeg innså at det var planen hans. Jeg forstod at alt ville forandre seg, og hvilke utfordringer det kom til å føre med seg, sa Zelenska i et intervju med ukrainske Vogue.

SEIERSKYSSET: I konfettiregn 21. april 2019 utvekslet Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska et seierskyss da det ble klart at han skulle styre landet de kommende årene. Foto: Vadim Ghirda / AP

Til magasinet fortalte hun at hennes egentid som mor, før livet som førstedame, var da hun kunne kjøre bil alene. Nå, omringet av vakter til enhver tid, er hun kun alene når hun er på badet.

– Men jeg er heldig med personene jeg har i livet mitt. De er stille når jeg trenger stillhet, og kan holde en samtale når de føler at det er nødvendig, sa Zelenska.

Manusforfatteren beskriver seg selv som en lite offentlig person, som foretrekker å holde seg i bakgrunnen.

– Jeg er ikke festens midtpunkt, jeg liker ikke å fortelle vitser. Det er ikke i min natur, fortalte hun.

HOS PAVEN: I 2020 var Zelenskyj og Zelenska i audiens hos pave Frans i Vatikanet. Foto: Gregorio Borgia / AP

Ble med familien

Under tiden som førstedame har hun blant annet kjempet mot familievold og satt fokus på likestilling og bedre skolemat. Etter den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar har fokuset blitt tvunget over på helt andre ting.

Nå er Olena Zelenska førstedame i et land i krig.

– Mitt kjære folk, ukrainere! Jeg ser dere alle i dag. Alle jeg ser på TV, på gaten, på Internett. Dere er utrolige. Jeg er stolt av å bo i samme land som dere, skrev Zelenska i et Instagram-innlegg samme dag som Russland gikk til angrep.

BLE MED FAMILIEN: Hele presidentfamilien har valgt å bli værende i hovedstaden Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Jeg vil ikke ha panikk og gråte. Jeg vil være rolig og selvsikker. Barna mine ser på meg. Jeg vil være ved siden av dem. Og ved siden av mannen min. Og med dere, avsluttet hun innelgget.

Men til tross for krigen og hvor utsatte de er som presidentfamilie, har Zelenska og barna – så vidt det er kjent – valgt å bli i hovedstaden Kyiv sammen med Zelenskyj.

Skjermer barna

Under krigen har hun delt hyppige oppdateringer på Instagram om ukrainere som har mistet livet, deriblant barn.

– Det mest skremmende og knusende med denne invasjonen er barna som blir rammet. Når Russland påstår de ikke vil skade sivile, så er det de drepte barna jeg tenker på først, skrev hun i et åpent brev 8. mars.

Sine to egne barn har hun for det meste valgt å skjerme fra sosiale medier, men datteren Oleksandra har allerede gått i sin fars fotspor og spilt i flere filmer.

Det til tross for at Zelenskas ønske for barna var et vanligere, mer tilbaketrukket liv.

– Yngstemann har fortsatt muligheten til en normal barndom – å leke med andre barn, drive med idrett og gå på musikkskole uten å tiltrekke seg unødvendig oppmerksomhet, sa hun i et intervju i 2019.

Vil stoppe Putin

Nøyaktig hvor Zelenska og barna oppholder seg mens krigen pågår for fullt er uvisst, men 44-åringen fortsetter aktivt å dele innlegg til den ukrainske befolkningen gjennom sosiale medier.

I et innlegg forrige uke tok hun til orde for at Nato skulle etterkomme ønsket om flyforbud over Ukraina.

– Hvis vi ikke stopper Putin, som truer med atomkrig, vil det ikke være noe trygt sted i verden for noen av oss, skrev Zelenska.