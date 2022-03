Jürgen Klopp om Salah-skaden: – Klar for trening

Under tirsdagens pressekonferanse, i forkant av onsdagens bortemøte med Arsenal, forteller Liverpool-manageren om status på fotskaden Mohammed Salah pådro seg lørdag.

Etter Brighton-kampen uttrykte Klopp liten bekymring for et langvarig opphold.

– Han (Salah) tror det er ingenting seriøst, men når Mo Salah setter seg ned er det noe som ikke er 100 prosent riktig. Vi må se an, sa Klopp etter lørdagens kamp.

Tirsdag meldte lokalavisa Liverpool Echo at Salah ikke var å se på Liverpool-trening mandag.

Tirsdag var det en mer konkluderende Klopp, som hadde følgende å si:

– Mo (Salah) er en tøff «cookie». Foten var mindre hoven i dag (tirsdag) enn i går. Jeg fikk akkurat beskjed før pressekonferansen: Han er klar for å trene, så får vi se hvordan det ser ut.

Overrasket over konkurrenten

Mandagens 0-0-kamp mellom Crystal Palace og Manchester City gjør at Liverpool er fire poeng bak de lyseblå fra Manchester med en kamp mindre spilt. Liverpool-manageren ble satt ut av resultatet på Selhust Park.

– Jeg så 65 minutter med analyse-briller før jeg skrudde av. Jeg fikk med meg resultatet, og ble overrasket, sier Klopp.

Liverpool kan sin niende strake Premier League-seier hvis de beseirer Arsenal onsdag. Arsenal-manager Mikel Arteta er klar på hvilket lag som står på motsatt banehalvdel.

– Vi møter ett av Englands beste lag. Vi må være på vårt beste for å få et resultat, sa han under en pressekonferanse tirsdag.

Arsenal kommer også til oppgjøret i form. The Gunners, anført av en glimrende Martin Ødegaard, har vunnet de fem siste ligakampene. Klopp fant tid til litt skryt av Mikel Artetas mannskap.

– Arsenal har en klar idé hvordan de skal spille. Ung, full av talent og full av glede. De blir bedre og bedre for hver uke som går. Jeg ser virkelig fram til å møte Arsenal.