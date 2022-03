Mayoo åpner opp om diagnosene – vil være en inspirasjon for andre barn

– Æsj, nå har jeg kledd meg for dårlig, altså. Jeg trodde det skulle bli sol i dag, sier Mayoo Indiran (31) når han ankommer Bjørvika i Oslo i en litt for tynn jakke for grått marsvær.

Han lar likevel ikke kulda affektere seg videre, men smiler bredt mens fotografen fester mikrofonen i jakken. Idet intervjuet begynner, er den sure trekken helt glemt.

ER POSITIV: Mayoo Indiran smiler selv om det var litt kaldere i lufta enn han hadde forventet. Foto: Birgitte T. Kristiansen / TV 2

Vil dele

Ifølge Indiran er det også slik han har kommet seg videre i livet når det har buttet: Ved å glemme det negative og heller fokusere på det positive.

Det er også derfor han nå ønsker å dele noe han tidligere har prøvd å skjule. 31-åringen har nemlig slitt med lese- og skrivevansker, i form av dysleksi, og ADHD fra ung alder.

Det er ikke feil å ha svakheter, det er det som gjør samfunnet vårt så fargerikt. Jeg vil ikke at barn skal begrense seg og føle seg dårligere enn andre Mayoo Indiran, TV-personlighet

– Jeg har ikke turt å prate åpent om det fordi jeg har sett på det som noe negativt, men så har jeg med tiden lært meg å akseptere den jeg er, begynner Indiran.

Nå vil han prøve å bidra til at andre barn og unge forstår dette tidligere enn han gjorde selv.

– Det er ikke feil å ha svakheter, det er det som gjør samfunnet vårt så fargerikt. Jeg vil ikke at barn skal begrense seg eller føle seg dårligere enn andre, sier Indiran.

Føler på et ansvar

31-åringen, som fikk sitt TV-gjennombrudd som deltaker i Paradise Hotel i 2016, har senere gjort seg bemerket med sitt gode humør i blant annet Gullruten-vinnende Sofa på TV 2 og Fangene på fortet på TV3. Han er nå aktuell som aspirant i TV 2s Kompani Lauritzen.

SOFA-PAR: Abubakar «Abu» Hussein og Mayoo Indiran ser på TV sammen i TV 2-programmet Sofa Foto: TV 2

Øvelsen Tårnhopp i Kompani Lauritzen var ekstra utfordrende for Indiran. Se hvorfor i videovinduet øverst i saken.

Indiran føler det hviler et visst ansvar på ham som et kjent ansikt.

– Jeg vil vise at jeg også duger til noe, selv om jeg har mine svakheter. Det er derfor jeg snakker åpent om det. På samme måte som jeg også har snakket om hårtap, kjærlighetssorg, depresjoner ... Alt dette er viktig å prate om. For det er jo livets gang.

– Man går gjennom forskjellige faser, og jeg har vært gjennom mange faser som kan være fint å dele, slik at det kan være til inspirasjon og lærdom for andre, forklarer han.

– Følte du at du manglet en slik inspirasjon som ung?

– De man valgte å følge, var ofte opptatt av å reklamere for tannbleking, heller enn å snakke om hva som plagde dem. Dessverre. Sånn er det jo. Det er plass for alle her – også for dem – men nå håper jeg også at vi kan gjøre plass for sånne som meg, sier han.

KOMPANIASPIRANT: Mayoo Indiran kom seg videre fra sesongens første dimmekamp, og er nå kompaniaspirant. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Var en villstyring

På barneskolen ble han sett på som en villstyring. Han klarte sjeldent å sitte rolig, og var mer opptatt av å framstå som kul og morsom enn å høre på det lærerne sa. I 7. klasse var det likevel noen som skjønte at det kunne ligge mer bak spilloppene, enn et ønske om å lage kvalm.

– Lærerne begynte å mistenke at det var noe mer. De spurte seg: «Hva er det egentlig han sliter med? Dette må vi finne ut av og kartlegge», forteller Indiran.

Han ble deretter kartlagt gjennom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som konkluderte med at han hadde lese- og skrivevansker. Han fikk også påvist ADHD, som forklarte konsentrasjonsvanskene.

Her tar Dag Otto til tårene: – Ser hvor mye de kjemper

– Litt oppmerksomhetssyk

Og skal man tro Indiran selv, kom det heller ikke som noen overraskelse for familien at han slet med noe.

– De forsto at det var et eller annet som ikke stemte, sier han og drar på smilebåndet før han fortsetter:

– Jeg hadde et veldig stort bekreftelsesbehov. Jeg var litt oppmerksomhetssyk – er det litt ennå – og det er ikke farlig det heller! Men det var verre da jeg var yngre. I alle fall da jeg ikke fikk oppmerksomhet. Da kunne jeg alltid gjøre det verst tenkelige for å få den oppmerksomheten jeg ville ha, sier han.

Mayoo får kjeft for det han har lagt i skapet

Brukte tid

Indiran brukte lang tid på å akseptere og venne seg til livet med dysleksi og ADHD.

– Jeg tok ikke skolen seriøst før jeg skulle starte på videregående. Før det, føler jeg at jeg ikke lærte noen ting. Jeg husker ikke noe av det jeg lærte. Jeg husker alle de gøye øyeblikkene, men ikke de kjedelige. Dersom jeg ikke syntes det var interessant, klistret det seg ikke til hjernen, forklarer Indiran.

I dag setter han stor pris på gode, tekniske hjelpemidler for å få hverdagen til å gå så knirkefritt som mulig.

Mayoo besvimer under «Kompani Lauritzen»: – Det er den verste følelsen

– Nå elsker jeg den nye iPhone-funksjonen som gjør at du kan si det telefonen skal skrive for deg. Den benytter jeg meg veldig ofte av, og selv da må kjæresten inn og rette på norsken min av og til, stråler Indiran.

Gleder seg til jobb hver dag

Noen ville kanskje trodd at han nå har et anstrengt forhold til skolen han gikk på som barn, men det er slett ikke tilfellet for Indiran. Han har søkt tilbake til gamle trakter, og jobber nå som IKT-medarbeider ved Rommen skole på Stovner.

– Jeg gikk hele grunnskolen på Rommen skole. Jeg føler meg trygg når jeg er på Stovner, og jeg elsker jobben min, kollegaene og barna. Hver dag når jeg står opp, gleder jeg meg til å gå på jobb, og den følelsen er unik. Jeg unner alle sammen å glede seg til å gå på jobb, for det gjør livet mer gledelig å leve, sier han.

Ved å være til stede for barna, føler han at han tidlig kan skimte en yngre versjon av seg selv, og prøve å gjøre en forskjell.

– Den «shitkiden» jeg var, håper jeg ikke noen andre blir. Jeg visste at hvis jeg jobbet der, noe jeg hadde lyst til, så ville jeg kunne prate med barna om viktigheten av å ta tak i livet sitt, sier Indiran.