En fin og velutstyrt Ford Granada var selve drømmebilen for svært mange både på 70- og 80-tallet. Både for familiefedre og oss litt yngre med stor bilinteresse.

Stor, lav, bred og komfortabel. Var det en av de større V6-motorene under panseret, gjorde ikke akkurat det saken dårligere. Snarere tvert i mot. Da snakket vi Drøm med stor D. Men som så ofte før – for de fleste av oss ble med å drømme.

Ford kunne dette med å skjemme bort kjøperne. Toppmodellene var meget godt utstyrte luksusbiler for sin tid. Ikke minst gjaldt dette andre generasjon Granada. Den som ble produsert fra 1978 til 1985.

Toppmodellen kom med 2,8-liters motor som kunne leveres med injection i kombinasjon med Ghia-utstyr. Eventuelt en sportspakke der til og med Recaro-seter var originalmontert fra fabrikken. Det var gromt, det! Både den gangen og nå.

2,8 Injection. Da snakket vi!

En reise bakover i tid

Fikk du som de fleste andre av oss ikke oppfylt drømmen den gangen – ja, da har du en ny sjanse akkurat nå.

For på Gjøvik, der ligger Moelv Bil og Caravan. Der har de en fin Granada til salgs. Ikke bare det. Vi snakker om en 2,8 injection – med Recaro-interiør i grå velur. Bilen er av den siste type, den med faceliften som kom i september 1981.

Bare det å se på bildene av bilen gir deg en reise bakover i tid. Til den gangen verden gikk litt saktere. Til da bensinen var rød og ble betalt med sjekk eller kontanter. Til lenge før Instagram og Facebook. Til den gangen man spilte musikk på kassettspiller med autorevers. Kanskje "Eye of the Tiger", med Survivor, som var en av de mest spilte låtene i 1982.

– Dæsken her har det vært stor interesse. Telefonen min har nesten gått varm. Det har vært helt vilt. Det sier en oppglødd Fredrick Åsheim, hos Molev Bil og Caravan, når vi ringer for å høre litt mer om bilen.

Ford Granada var et vanlig syn i trafikken i mange år, men da i mer moderate utgaver enn denne.

Mest voksne menn

– Dette er sjelden bil-vare. Og den er er godt utgangspunkt for å få seg en skikkelig fin og attraktiv Granada, forteller selgeren videre.

Bilen har vært hellakkert en gang og er dermed fin i lakken. Med litt ekstra omsorg og kjærlighet, kan den bli knallfin, mener selgeren.

– Til og med Recaro-interiøret er helt. Veldig ofte er det jo slitt hull i setevangen akkurat der man drar lår og rumpe over når man går ut og inn, supplerer den trivelige selgeren med Hedmarksdialekt.

Han forteller også at hovedinteressen har vært fra godt voksne menn, som kanskje har hatt Granada en gang, eller gjerne vil realisere gutte-drømmen nå.

Prisen på bilen som har gått snaut 160.000 kilometer er satt til 169.000 kroner.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Recaro-sportsseter. Så mye tøffere ble det faktisk ikke for 40 år siden.

Tror på verdiøkning

I Tyskland er prisene på slike biler på full fart oppover. Fine eksemplarer får man neppe for under 200.000 kroner nå. Det har allerede gått noen tiår siden den en gang så vanlige bilmodellen fikk klassikerstatus, egen merkeklubb og en hengiven tilhengerskare også her i Norge. Det gjør noe med prisene.

– Dette er bedre enn penger i madrassen. Tar man vare på denne, skal det mye til om man ikke får igjen pengene – og vel så det. Vi selger bilen i kommisjon for en privatperson. Som så ofte før er det tiden som ikke strekker til. Bilen har vært godt trygt og tørt lagret innendørs de siste tre - fire årene. På den tiden har den neppe gått mer enn 100 kilometer, avslutter selgeren.

Har du litt tid, et snev av Ford-interesse, og har lyst på en bil som mange har hyggelige, nostalgiske minner om, så er nok dette en sjanse som ikke dukker opp hver uke.

