Redaktør stormet russisk TV – advokater sier hun er sporløst forsvunnet

Med en plakat hvor det sto «Stopp krigen. Ikke tro på propagandaen. De lyver for dere her. Russere mot krig», stormet den russiske TV-redaktøren Marina Ovsyannikova en direktesendt sending på TV-kanalen Kanal 1.

Kanalen er Russlands første, nasjonale TV-kanal og er en av landets største med over 250 millioner seere i over 190 land.

Kort tid etter Ovsyannikova dukket opp på skjermen, ble hun fjernet. Det russiske nyhetsbyrået Tass meldte senere at kvinnen ble pågrepet.

– Tøff natt

En advokat som representerer kvinnen sa til CNN at mandag kveld norsk tid at de ikke fikk tak i henne, og at de ikke visste hvor hun ble fraktet etter arrestasjonen.

Den uavhengige russiske menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info skriver på Twitter at en etterforskning har blitt iverksatt mot Ovsyannikova.

– Men hvor hun befinner seg, er det ingen som vet, skriver de.

Tirsdag morgen dukket det opp en Twitter-profil med Ovsyannikova sitt navn. Der fortalte det som angivelig skal ha vært den russiske TV-redaktøren at hun etter en tøff natt på en ukjent lokasjon, nå er løslatt og satt i husarrest.

Twitter-profilen vokste svært hurtig, og fikk raskt flere tusen følgere. Tirsdag ettermiddag er den imidlertid slettet.

I ettertid hersker det tvil om det faktisk var Ovsyannikova som sto bak meldingene.

Det har ikke blitt bekreftet hvorfor profilen ble slettet.

– Jeg vet ikke hva som vil skje med meg. Advokaten min fortalte meg at jeg risikerer mellom fem og ti år i fengsel, skrev hun før profilen ble slettet.

– Angrer ikke

TV-redaktøren skrev også at hun ikke angret på det hun har gjort.

– Uansett hva konsekvensene vil bli. Jeg kommer til å bære det som et hederstegn, sto det videre.

Til tross for at Kremlin forsøkte å hindre opptaket fra å spre seg, gikk TV-redaktørens protest raskt verden rundt.

Nå hylles Ovsyannikova som en helt. På sin private Facebook-profil har hun det siste døgnet mottatt nærmere 100.000 likerklikk og over 40.000 kommentarer på sin siste oppdatering som kom 13. mars.

«Du er en helt. Dessverre vil du ikke få se det vi skriver her, men du har risikert din fremtid for å dele sannheten. Jeg håper at når alt dette er over, at du aldri blir glemt», står det i en av kommentarene.

«Du er veldig modig, og dine handlinger vil gjøre en stor endring. Mange i Russland har sett det, og det vil få folk til å tenke seg om hva de blir fortalt», skriver en annen.

– Enormt mot

Senator og tidligere presidentkandidat for demokratene i USA Bernie Sanders har også fått med seg protesten.

– Dette er en handling som krever et enormt mot, skriver Sanders på Twitter.

Den hviterussiske opposisjonslederen Sviatlana Tsikhanouskaya sier at hun uttrykker solidaritet med Ovsyannikova.

– Undertrykkelsen mot den frie pressen følger den samme skjebnen som i Hviterussland hvor sannheten blir bannet. For folk koster det både jobber og friheten å fortelle det. Men de velger sannheten likevel, skriver opposisjonslederen på Twitter.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket den ukrainske kvinnen i sin siste TV-sendte tale.

– Personlig takker jeg den kvinnen som gikk i studioet til Kanal 1 med en antikrigsplakat, sa presidenten.