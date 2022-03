Elabdellaoui gjør comeback i landslagstroppen

Tirsdag offentliggjorde landslagssjef Ståle Solbakken troppen til kampene mot Slovakia og Armenia i slutten av mars.

Omar Elabdellaoui er med i troppen. Han var ute av spill i ett år på grunn av en alvorlig øyeskade, men gjorde comeback for Galatasaray i februar. Elabdellaouis hittil siste landskamp kom 14. oktober 2020.

– Vi har hatt kontakt hele veien. Det er ikke et medlidenhetsuttak. Han er med fordi han er god nok, sier Solbakken.

– Det er for mye forlangt å si at Omar er 100 prosent, men han er mye nærmere enn det man kunne drømme om. Han ser fysisk veldig klar ut, og selv om han kanskje mangler litt timing i noen situasjoner, så har han gjort gode kamper etter at han kom tilbake. Det er første gang han er med under meg, og han har vært en viktig del på og utenfor banen i lang tid. Vi gleder oss til å ha han med, sier Solbakken.

TILBAKE: Omar Elabdellaoui er med i Ståle Solbakkens siste tropp. Foto: JOSEP LAGO

For første gang er også stjernetrioen Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge skadefrie og tilgjengelige for Solbakken.

– Vi har ventet lenge på å se dem sammen. Nå kommer muligheten, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Sander i form trenger vi og han ser bedre og bedre ut. Han bygd seg opp sakte, men sikkert. Han hadde nok håpet at det skulle gå kjappere, men nå begynner han å nærme seg nivået sitt. Han har hatt klar fremgang, mener Solbakken.

Østigård får sjansen

Stefan Strandberg har vært en bauta i Norges midtforsvar. Nå er 31-åringen skadet. Genoa-stopperen Leo Skiri Østigård er med i troppen.

– Han er en spennende type som er duellsterk og god med ballen. Vi har snakket om at Ajer og Østigård er fremtidens stopperpar for Norge. Østigård fortjener å få en sjans fra start, sier Mathisen.

– Han har ekstremegenskaper. Han er ekstrem i lufta og ekstrem i eget felt. Han har duellkraft og vinnerkarisma, sier Ståle Solbakken.

Foto: Francesco Scaccianoce / ipa-agen

Ingen Patrick Berg

Molde-keeper Jacob Karlstrøm er med i a-troppen for første gang. Patrick Berg er ikke med.

– Jeg hadde en lang samtale med ham. Han har spilt veldig lite de 5-6 siste ukene, og det er veldig tøff konkurranse sentralt på midten, sier Solbakken.

En som virkelig har blomstret den siste tiden er Martin Ødegaard.

– Han spiller på et lag som er passe bra. Med det mener jeg at han kan være med å bygge Arsenal tilbake. Han har fått en sentral rolle i det. Det han har gjort de siste månedene er det mest stabile han har gjort på det høyeste nivået. Vi gleder oss over det, sier Solbakken.

Landskampene går på Ullevaal stadion mot Slovakia (46 på Fifa-rankingen) og Armenia (92 på Fifa-rankingen) 25. og 29. mars. Disse inngår ikke i Uefas nasjonsliga eller kvalifisering til noe mesterskap.

I VARMEN: Jacob Karlstrøm er én av tre keepere i troppen. Foto: MARIUS SIMENSEN

Hele troppen

Keepere: André Hansen, Jacob Karlstrøm, Ørjan Håskjold Nyland.

Forsvar: Kristoffer Ajer, Birger Meling, Marcus Holmgren Pedersen, Leo Skiri Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Julian Ryerson, Stian Gregersen, Fredrik Bjørkan, Omar Elabdellaoui

Midtbane: Martin Ødegaard, Mathias Normann, Moi Elyounoussi, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby, Ola Solbakken, Mats Møller Dæhli, Sander Berge

Angrep: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Joshua King, Kristian Thorstvedt, Veton Berisha