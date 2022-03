Antall biltyverier har gått kraftig ned i koronatiden. Det samme gjelder innbrudd i biler.

I fjor fikk forsikringsselskapene inn melding om 1.804 biltyverier, ned 29,2 prosent fra året før. Antallet bilinnbrudd lå på 4.492, en nedgang på 11,6 prosent fra 2020.

Dette følger også et mønster vi ser på andre områder: Fra 2020 til i fjor sank for eksempel antallet boliginnbrudd meldt til forsikringsselskapene med 18,6 prosent, og endte på 23.780 innbrudd, viser tall fra Finans Norge. Fra 2019 er nedgangen 11 prosent.

Ti ganger så mange i Sverige

– Koronarestriksjoner og økt kontroll på grenseovergangene gjorde det vanskelig å være mobil vinningskriminell på innbruddsturné i Norge, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.

– Siden 2019 har antallet biltyverier gått ned med rundt 35 prosent. Vi er heldigvis i en helt annen posisjon enn i Sverige, der det stjeles rundt ti ganger så mange biler som her i landet. Hovedårsaken er at Sverige ligger nærmere landene de stjålne bilene transporteres til, sier Clementz.

Men har dette kommet for å bli? Nei, Clementz mener kriminalitetstallene etter hvert kommer til å nærme seg nivået de lå på før koronapandemien.

Vanskeligere å stjele

– Jeg tror vi kan regne med økt aktivitet av vinningskriminelle gjennom våren og sommeren. Det er noe helt annet å være kriminell når du slipper å ta koronatest på grensen med bilen full av tyvegods, sier Clementz.

Å stjele biler har blitt mye vanskeligere de siste årene. Den viktigste endringen kom da bilene fikk startsperre. Derfor er også eldre biler nå generelt mer utsatt for tyveri enn andre.

Her har tyvene vært på ferde i en BMW. Airbager og infotainmentsystem er fjernet fra bilen. Foto: Politiet.

Fraktes ut av landet

Når det gjelder tyveri fra biler, har vi lenge sett tendenser til at tyvene er på jakt etter spesielt utstyr. Kollisjonsputer er blant det som er utsatt her, det samme er kostbare lykter, felger og infotainmentskjermer.

I perioder har mobile gjenger operert flere steder i landet og gjennomført raid mot bestemte merker og modeller. Disse flytter seg gjerne over større områder på kort tid, og er dermed vanskelige for politiet å få has på.

Det er ingen hemmelighet at mye av tyvegodset tranporteres ut av landet og ender opp i lander i Øst-Europa.

