Eksperter: Dette viser at Russland er villig til å gå veldig, veldig langt

Et angrep på et Nato-land, er et angrep på alle. Men det er langt fra sikkert at et angrep på Polen vil utløse militær svar fra Nato, sier ekspert på internasjonal politikk.

– Et missil på avveie kan potensielt få fatale konsekvenser.

Det sier Njord Wegge, professor i sikkerhetspolitikk og militærmakt ved Krigsskolen.

– Men Nato kommer i det lengste til å ha en åpen kommunikasjon med Russland. Ingen er tjent med at et uhell utløser krig mellom Nato-styrker og Russland.

Bør ikke ta unødvendige sjanser

Nato har hele veien vært klare på at et hvert angrep på Nato skal besvares. USA har også tydelig advart Russland mot å skyte Nato-land, og vil svare med full styrke.

Natt til søndag tok Russlands krigføring enda et steg nærmere Nato og Vesten, da de bombet den Ukrainske militærbasen Javoriv drøye to mil fra Polen.

Minst 35 personer ble drept og over hundre mennesker ble såret.

– Angrepet på militærbasen er et tydelig signal fra Russland til Nato om å ikke involvere seg i krigen, sier professor Jo Jakobsen ved NTNU. Foto: ROMAN BALUK / Scanpix Over 130 mennesker ble skadet under det russiske angrepet på militærbasen. Minst 35 mennesker ble drept. Ingen soldater fra Nato-land var til stede på basen under angrepet. Foto: KAI PFAFFENBACH / Scanpix

Men blir det fullskala krig dersom en russisk missil kommer på avveie?

– Dersom et angrep på Polen skjer med overlegg, vil Nato måtte svare. Er det helt klart et uhell, så skal ikke det være nok til å starte en krig, sier Wegge.

Betydelig økt risiko

– Det er stor bevissthet rundt det å unngå misforståelser, også fra Russlands side. Når det er sagt, er det russisk ansvar å ikke ta unødvendige sjanser.

– Spiller Russland høyt ved å angripe mål to mil fra den polske grensen?

– Å velge et mål så tett på den polske grensen, er forbundet med en betydelig økt risiko, ja, sier professoren.

Kan bli bombing i Polen

Jo Jakobsen, professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU, sier angrepet nært den polske grensen er en klar beskjed fra Russland til Nato om at Nato ikke skal involvere seg mer i krigen.

– Frem til nå har Vest-Ukraina vært et fristed. Ved å angripe denne regionen, signaliserer Russland at de er villige til å gå veldig, veldig langt for å få Nato til å holde seg unna, sier han.

Mye av Vestens våpenleveranser kommer gjennom Polen. Jakobsen er derfor helt sikker på at lignende angrep vil fortsette, og at det slett ikke er utenkelig at det også kan bli bombing inne i selve Polen.

– Dette har tatt alvoret ett steg videre, og tyder på at Russland også kan komme til å ta det neste steget, å faktisk angripe mål i Polen, sier Jakobsen.

Vil trappe opp våpenleveransen

Formålet til Russland er å vise at de er villige til å ta ut mål som våpenleveranse og leirer hvor det trenes opp fremmedkrigere eller vestlige leiesoldater, selv på Natos territorium.

– Russerne ønsker minst mulig innblanding fra Nato, men med slike signal oppnår de antageligvis det motsatte, sier Jakobsen.

Han tror Nato kommer til å trappe opp støtten gjennom våpenleveranser, og at det ikke blir siste gang Russland bomber mål i nærheten av Natos territorium.

I februar sendte Norge den første offisielle militærstøtten til Litauen, som grenser til Ukraina. Foto: Lars Nyland / TV 2

Ikke sikkert Nato svarer militært

– Det virkelige alvoret begynner når Russland beveger seg inn på polsk territorium, for å teste samholdet og viljen til Nato, sier Jakobsen.

For selv om Nato har vært tydelige på at «et angrep på ett Nato-land, er et angrep på alle», mener Jakobsen det er langt fra sikkert at et angrep på polsk territorium vil utløse militært svar fra Nato.

– Å svare militært vil være forbundet med en stor risiko, på grunn av atomvåpen. Problemet til Nato er at det ikke er klare spilleregler i denne konflikten, sier han.

Ingen klare spilleregler

Konflikten har gråsoner hvor både Russland og Nato kan operere i.

– Det finnes liten felles forståelse for hva som er lov og ikke lov, sier Jakobsen.

Han sammenligner det med den kalde krigen, hvor spillereglene var langt tydeligere og aktørene hadde respekt for hverandres innflytelsesoner.

– Det var for eksempel aldri snakk om å gripe inn militært da Sovjet trampet inn i Ungarn, fordi man visste at det ville øke risikoen for en 3. verdenskrig.

Større rom for feilkalkulering

Med slike gråsoner er det også større rom for feilkalkulering.

Trekker krigen ut, vil presset på at Nato griper inn militært bli større, sier ekspert. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters / NTB

– Til syvende og sist handler dette om hvor lenge krigen vil vare. Trekker den ut, og dødstallene fortsetter å stige, vil presset på Nato og omverden reagere kraftigere, sier Jakobsen.

– Da vil Nato føle at de må agere militært - under antakelse om at russerne da ikke vil tørre å svare på en slik militær innblanding, sier han.