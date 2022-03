Elyounoussi topper Southampton-liste: – Deilig og befriende

Skrur man tiden tilbake til 31. august i fjor, var det vanskelig å se for seg sesongen utvikle seg slik den har gjort.

– Jeg ventet med å lete etter et sted å bo til den siste dagen av overgangsvinduet var unnagjort. Jeg hadde fortsatt muligheten til å dra et annet sted. Når jeg ser tilbake til da … Jeg var usikker. Veldig usikker, sier Elyounoussi til TV 2.

Siden har han fått gjennombruddet i Premier League.

Etter å ha scoret reduseringen i 1-2-tapet mot Watford denne helgen, er Elyounoussi den Southampton-spilleren som leverer flest målpoeng per spilte minutt i klubben denne sesongen (av de som har spilt minst 500 minutter).

Med åtte mål og tre målgivende pasninger leverer Elyounoussi ett målpoeng hvert 149. minutt.

Det plasserer ham foran Ché Adams (159 min.), Armando Broja (188), James Ward-Prowse (205) og Nathan Redmond (206).

– Nå er usikkerheten lagt til side. Jeg har prestert og vist meg frem. Jeg har vist at jeg fortjener å spille, og hvorfor de hentet meg fra Basel i 2018, sier Elyounoussi.

– Var du klar over den statistikken?

– Nei, jeg har ikke sammenlignet meg med de andre. Men det er bra. Jeg føler det er et par sjanser jeg kunne scoret på med mer marginer på min side, men når jeg tenker på hva som var utgangspunktet mitt før sesongen, kan man si at det er mer enn godkjent. Nå er jeg sulten på mer, så jeg klapper ikke meg selv på skulderen, sier han.

Forklarer forvandlingen

Etter en skadeplaget debutsesong i Premier League etterfulgt av to år på utlån i Celtic, ser Elyounoussi på dette som sin «første fulle sesong i Southampton».

– Da er disse tallene veldig bra, erkjenner han.

– Hva tror du er den viktigste grunnen til at du har lyktes?

– Jeg hadde godt av å møte på litt motgang, kjenne litt på det og se hvordan jeg taklet det. Jeg hadde ikke opplevd det tidligere. Men jeg føler ikke at jeg er mye bedre nå enn da jeg kom i 2018, annet enn mer erfaring. Den største grunnen er nok at Southampton som klubb har forandret seg, sier «Moi» og forklarer:

– Da jeg kom, var det veldig mye usikkerhet. Det var mange folk som fikk sparken, de kjempet om å holde seg og det var ikke et stabilt sted å komme til. Nå er det mye mer stabilt, med en trener man har klokkertro på, og som bruker et system som passer meg mye bedre enn da han overtok.

Til tross for at sesongen hittil har vært en suksess, måtte Elyounoussi vente til søndag med å notere seg for sitt første offisielle Southampton-mål på hjemmebane.

– Det var på tide. Jeg har vært fryktelig nær ved flere anledninger, sier han.

Situasjonen er todelt for nordmannen: Han er kanskje i sitt livs form, men Southampton står med tre strake tap.

– Vi må snu det her fort. Vi gjorde det bra mot topplagene, så har vi slitt mot bunnlag som kjemper med nebb og klør. Det har gjort det vanskelig.

SENKET SPURS: Mohamed Elyounoussi feirer scoring mot Tottenham. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Gode kort på hånden

– For første gang har du startet syv strake kamper i Premier League. Er du i ditt livs form?

– Jeg føler meg i veldig bra form nå. Jeg har selvtillit. Jeg visste alltid at jeg var god nok for Premier League, men det er deilig og befriende å kunne vise det. Om jeg er i mitt livs form, vet jeg ikke, men jeg nyter fotball for tiden, sier «Moi».

Storformen hans kommer på perfekt tidspunkt ettersom han nærmer seg slutten på Southampton-kontrakten. Avtalen, som er verdt rundt 30 millioner kroner i året, løper ut sommeren 2023.

Det betyr vanligvis at det nærmer seg tid for forhandlinger om en forlengelse. Med sterke prestasjoner denne sesongen har «Moi» gode kort på hånden før han skal vurdere om det blir ny «Saints»-kontrakt eller en overgang til ny klubb.

– Jeg tenker ikke på det. Her og nå fokuserer jeg på å spille best mulig fotball, få flest mulig målpoeng, og så tar vi det etter hvert når det nærmer seg. Vi setter oss ned i sommer og ser hvilke alternativer jeg har. Jeg trives også i Southampton. Vi får se i sommer hva jeg lander på, sier Elyounoussi.