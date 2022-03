Krig, korona og rykter om gigantbøter gir nytt børsfall i Asia

Hongkong-børsen falt kraftig ved åpning, og Oslo børs falt også i dag. Krig og korona legger et dobbelt press på det asiatiske markedet, som nærmer seg finanskrisenivået fra 2009.

Oslo Børs åpnet med nedgang i dag, primært på grunn av oljeprisfallet.



– Markedet begynner å bli overbevist om at fredsforhandlingene er i ferd med å bli reelle, at russisk råoljeeksport fortsatt flyter, og at USA snart kan tillate eksport fra Venezuela tilbake på markedet, skriver Arctic securities tirsdag, ifølge E24.



Børsfallet i Oslo følger et kraftig fall på de asiatiske børsene. Da de asiatiske børsene åpnet, fortsatte Hongkong-børsen den siste månedens dramatiske fall.

– Vanskelig å si når bunnen er nådd

Det siste året har Hang-Seng-indeksen i Hong Kong falt med over 30 prosent, skriver Dagens Næringsliv. Den nærmer seg nivået fra før 2009, og det er ikke gitt at bunnen er nådd når vi kommer dit:

– Vi innser at det er vanskelig å si når bunnen er nådd, og vi har ingen gode svar på mange av de makroøkonomiske forholdene, skriver Credit Suisse i en markedsoppdatering.

Krysspress fra to globale kriser

Forrige uke var første gang siden koronautbruddet at en annen global krise rammet markedet, skrev konsulentbyrået McKinsey. Krigen i Ukraina har slått inn i en allerede anspent økonomi. Men mandag var det igjen koronafrykten som preget børsene i Kina og Hongkong, skriver E24. De åpnet med et voldsomt fall, som delvis skyldes en ny, stor smittebølge og lockdown i den kinesiske teknologibyen Schenzhen i helgen. Nye nedstengninger følger, ifølge AFP, og det kan ramme hele produksjonskjeden.

Frykter gigantbøter for hvitvasking

Fallet på Hongkongbørsen er større enn på andre asiatiske børser, og er drevet av de største privatkontrollerte teknologiselskapene. Her er det ikke bare pandemi og ukrainakrisen som gjør seg gjeldende. Ryktet om at blant annet selskapet Tencent kan få enorme hvitvaskingsbøter i Kina, skal være årsaken til fallet.

De største privatkontrollerte selskapene risikerer enorme hvitvaskingsbøter i Kina. Selskapet Tencent, som er et av Kinas mest verdifulle, stupte til en ny bunn-notering. Årsaken skal være ryktene om gigantbøtene, som er omtalt hos blant annet Wall Street Journal mandag denne uken.

– Det svake aksjemarkedet får ikke tatt seg en pause, sier derivatstrateg Chris Murpy i Susquehanna International Group til Bloomberg. Han er også bekymret for hvordan oljeprisen påvirker de asiatiske børsene.

Oljeprisen faller - amerikansk statsgjeld bekymrer

Krisen i Ukraina har ført til en voldsom stigning i oljeprisene, men fra mandag falt de igjen.

– Forventninger om positiv utvikling i forhandlingene mellom Russland og Ukraina forsterket håpet for å se lettelser i det stramme oljemarkedet, sier analytiker Toshitaka Tazawa i Fujitomi Securities til Reuters. Behovet for olje blir også mindre hvis Kinas produksjon må stenge ned på grunn av pandemien.

Dette rammer kinesiske selskaper som er registrert i USA, fordi oljeprisfallet skaper bekymring for renten på den amerikanske statsgjelden, som derivatstrateg Chris Murphy i Sesquehanna International Group påpeker til Bloomberg.

– Det viser vare at det er en rekke ting som må håndteres - Når en ting går i glemmeboken, er det noe annet som popper opp.