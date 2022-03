1,7 millioner jodtabletter solgt i Norge de siste ukene

– Det er alt apotekgrossistene hadde på lager, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til P4.

Soldal forteller at apotekene har hatt en økende pågang av folk som ønsker jodtabletter siden krigen i Ukraina brøt ut. Nå må folk vente på neste leveranse til Norge, og den ankommer ikke lagrene før midten av april.

– Hver dag kommer det folk inn og spør etter Jodix, og ønsker å sette seg på venteliste. Jeg tror nesten alle apotekene nå operer med ventelister, så folk får beskjed når varen kommer inn igjen, sier kommunikasjonssjef Silje Ensrud i Apotek 1.

Ved et atomuhell kan det bli nødvendig for nordmenn å ta jodtabletter. Dette gjelder spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. I helt spesielle situasjoner kan det også være aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år å ta tabletter.