Gavepakke til Liverpool: Sjansesløsende City snublet

Poengtap er godt nytt for ligatoer Liverpool.

Crystal Palace-Manchester City 0-0

Sjanse etter sjanse etter sjanse, men ingen mål. Det beskrev Manchester Citys kveld på Selhurst Park mandag.

– Vi spilte en god kamp og skapte mange sjanser, men klarte ikke omsette i mål. Vi møtte en vanskelig motstander i dag, sa City-manager, Pep Guardiola, etter kampen.

Bare til ett poeng gjør at de ligger fire poeng foran Liverpool på tabellen, med én kamp mindre spilt. Tittelkampen spisses til.

The Eagles hadde noen sjanser til å straffe City i førsteomgang, men mer enn nok med å forsvare seg i den andre.

Med seier over Arsenal på onsdag kan Liverpool krype helt opp i ryggen på City, ett poeng bak.

– Selvfølgelig lar Manchester City seg stresse. Bookmakerne hadde begynt å betale ut for serietittel til City for noen uker siden. Det så helt utenkelig ut at de skulle rote det bort, men nå blir det sannsynligvis fight hele veien inn, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Langli var kritisk til at Guardiola ikke gjorde noen bytter i oppgjøret.

– Hvorfor gjør han ikke bytter? For å prøve å mikse opp litt på slutten. Vi så jo Sterling, Gündogan og Jesus varma opp og varma opp og varma opp. Kjørte på med samme gjeng, men det lugga mye på slutten her.

10. april møtes City og Liverpool på Etihad.