Jevhen (28) flyktet med familien fra krigen i Ukraina. Nå får han sjansen i Brann.

24. februar, dagen de russiske bombene først slo ned over den ukrainske byen Odesa, la Jevhen Martynenko (28), konen Inna og deres to døtre umiddelbart på flukt.

De dro vestover mot grensen til Moldova, der hele familien rakk å komme seg sikkerhet før alle i landets reservestyrker ble innkalt til militær tjeneste

Familien krysset grensen klokken fem, klokken åtte hadde bare kvinner og barn sluppet ut.

– Veien fra Ukraina har vært lang. Jeg er veldig glad for at vi dro så tidlig, slik at hele familien kunne flykte sammen, forklarer Martynenko til TV 2.

Dro til Norge

Nå, to og en halv uke senere, står han på en kunstgressbane i Lysekloster utenfor Bergen. Døtrene sparker en ball og smiler, mens konen løper etter og filmer dem.

Høyreiste Martynenko har akkurat spilt fotballkamp. I 45 minutter var han midtstopper for Brann i en treningskamp mot nettopp Lysekloster.

– Jeg synes han spilte bra, sier konen Inna, og legger til:

– Dette er veldig bra for ham.

Det var hun som fikk familien hit. Hjemme i Odesa jobbet hun for shippingselskapet Wilson, som har sitt hovedkontor i Bergen, og da krigen brøt ut sørget bedriften for å hente to av de ansatte til vestlandsbyen.

Inna tok familien med seg til Moldova, så til Romania. Derfra ble de flydd til Bergen, hvor arbeidsgiveren hennes nå har skaffet familien et sted å bo.

FAMILIE PÅ FLUKT: Hele familien var på plass da Yevhen Martynenko (i midten) spilte treningskamp for Brann. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mens hun kan utføre jobben sin langt borte fra hjembyen, er situasjonen en helt annen for mannen, Jevhen.

I Ukraina var han fotballspiller for Tsjornomorets Odesa i den ukrainske toppdivisjonen. I Norge står han på bar bakke.

Takker Brann

Derfor kontaktet Innas arbeidsgiver, Wilson, Sportsklubben Brann i helgen. De informerte om at en ukrainsk toppspiller hadde ankommet Bergen, og spurte om det kunne være av interesse å ha ham med på trening.

– I utgangspunktet er vi ikke på jakt etter en midtstopper, men da forespørselen kom var det veldig enkelt å takke ja til den, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Men Branns første treningsøkt denne uken var en treningskamp mot Lysekloster. Likevel fikk Jevhen Martynenko beskjed om å møte til kampen.

Der hilste han på spillerne og trenerne for første gang, tok på seg den røde drakten og gikk med rak rygg ut på kunstgresset.

STORVOKST: Midtstopperen på 193 centimeter er vanskelig å bryne seg på i duellene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han spilte hele første omgang. I pausen ble han byttet ut.

– Jeg må bare takke Brann for å ha gitt meg denne muligheten, jeg må også si takk til Wilson, som har gjort alt for at jeg kan spille her. Jeg ønsker gjerne å bli værende, det vil være bra for meg slik situasjonen er i Ukraina, sier Martynenko på ukrainsk, med konen Inna som tolk.

Skal trene med Brann

I løpet av de 45 minuttene han fikk spille, gjorde ikke stopperen seg bort. Selv om han av naturlige årsaker ikke har fått trent så mye den siste tiden.

– Jeg ser at han er en fin gutt, men jeg ser også at han ikke har trent på en stund. Han fikk spille 45 minutter i dag, slik at han fikk en opptur, muligheten til å vise seg frem og drive med det han liker aller best, sier Horneland.

NYSGJERRIG: Brann-trener Eirik Horneland vil gi Yevhen Martynenko en sjanse til å vise seg frem i Brann. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Brann har invitert den 28-årige midtstopperen med på trening i tiden fremover. Men noe prøvespill er det ikke.

– Vi må bruke litt tid. Gutten har vært gjennom noe som garantert har vært vanskelig for ham mentalt, har trent lite den siste uken og var gjennom en skadeperiode i høst. Han må få tid på seg, sier Brann-treneren.

– Kan han bli Brann-spiller på heltid, dersom han viser seg å være god nok?

– Ja, det kan han, selvfølgelig. Men det er mange faktorer som spiller inn her. Han er under kontrakt med en klubb i Ukraina, for eksempel. Men nå er han i alle fall her og får holdt seg i form hos oss, så får vi se på de tingene der etter hvert.

– Gråter hver dag

For familien er det tilbudet mer enn godt nok. De har forlatt alt de eier i en by som er blitt bombet og angrepet av russiske militærstyrker.

Akkurat nå er familien, jobben og fotballen det eneste de har.

– Jeg gråter hver dag. De ødelegger byene våre, dreper menneskene. Også sivile, sier Inna Martynenko, og fortsetter:

– Vi er blitt tvunget til å forlate hjemmet vårt, der vi hadde alt vi trengte, både for oss selv og barna. Det er veldig vanskelig. Men vi er blant de heldige. Det er fint å være her, selv om vi ønsker å dra hjem. Krigen må ta slutt.