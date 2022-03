Heroisk Hovland slo seg inn i seierskampen - så gikk det galt

Saken oppdateres!

Viktor Hovland ledet en kort stund Players Championship etter strålende spill i Florida mandag, men en trøblete avslutning gjorde at han falt tilbake.

Viktor Hovland er ferdigspilt og ligger akkurat nå på en delt syvendeplass, men flere spillere i tetsjiktet har igjen flere hull.

– Jeg spiller bra golf egentlig hele uka, så det er litt kjipt selvfølgelig. Et par dårlige bogeys på «back nine» , ikke klare birdie på 16 og i vannet fra tee på 18 er ikke sånn man vil avslutte, sier Hovland til discovery+, og fortsetter:

– Så mye ræl jeg har drevet med denne uka, men likevel får til en bra turnering blant det sterkeste feltet i verden er kult, så det er noe bygge på videre.

Med seier eller annenplass i Florida ville Hovland vært i posisjon til overta førsteplassen på verdensrankingen. Nå må han i stedet vente med å nå den milepælen.

Cameron Smith har tre hull igjen og er alene i ledelsen. Australieren er totalt 13 under par.

Hovland startet den siste dagen på PGA-turneringen i Florida på en delt 37. plass to under par. Etter en hole in one på hull åtte, klatret han opp til en delt 21. plass.

Fra der skulle 24-åringen fortsette å klatre oppover på resultatlista til han var med i tetkampen, og nordmannen var delt ledelse etter en birdieputt på hull 14.

Sportsnyhetene: Hovland med hole in one

Men så stoppet storspillet. Hovland røk på en bogey på hull 15, før det ble par på de to neste. Med seks birdies, to bogeys og ni par før det siste hullet lå Hovland an til en ny topplassering.



På turneringens aller siste hull gikk det galt for Hovland. 24-åringen slo i vannet, og måtte dermed ta tredjeslaget på hullet fra tee. Hovland «reddet» imidlertid en bogey, og endte dermed totalt tre under par på sisterunden, og sju under totalt.

1. plassen i The Players Championship vinner over 32 millioner norske kroner.

Turneringen byr på den høyeste premiepotten av alle golfturneringer og kalles ofte «den femte major», selv om den ikke har offisiell status som major-turnering.

The Players Championship har som regel det sterkeste startfeltet blant alle golfturneringer.

Hole-in-one

Tidligere mandag fullførte Hovland tredjerunden i PGA-turneringen i Florida. Da sto han for en sjelden bragd ved å slå en hole-in-one på det åttende hullet på banen i Ponte Vedra Beach. Nordmannen slo ballen 200 meter og rett i koppen på par tre-hullet.

– Det var et skikkelig fint slag. Det begynte å blåse litt, så jeg tenkte at jeg måtte slå den litt lavt. Jeg trengte den, sa Hovland til Discovery etterpå.

Etter at alle var ferdige med tredjerunden lå nordmannen på delt 21.-plass.

Runde nummer tre måtte fullføres mandag etter at uvær herjet i Florida gjennom helgen. Turneringen skulle i utgangspunktet vært ferdigspilt søndag.

Feilfri start på sisterunden

Hovland innledet fjerderunden med å redde par på åpningshullet med en lang parputt. Deretter trillet han i dagens første birdie etter å ha puttet for eagle på hull nummer to.

Videre fortsatte han med to hull på par, før det kom en ny birdie. Også på det sjette og sjuende hullet skaffet Hovland seg birdiemuligheter, men omsatte ingen av dem.

På hull ti og elleve var han mer treffsikker og gjorde et nytt byks på resultatlistene med to nye birdier. Plutselig var Hovland i delt ledelse i turneringen.

Bogeyen på hull 12 ble imidlertid starten på det som ble en tung avslutning. Også hull nummer 15 endte på samme vis, før bogey nummer tre var et faktum på det 18. hullet.

(TV 2 / NTB)