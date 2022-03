Oberstløytnant: – Det vi har sett i fra Mariupol, kan vi forvente i flere byer

Mariupol har vært under beleiring i snart to uker og under angrep siden Russland startet invasjonen av Ukraina. Geir Hågen Karlsen sier man kan forvente like tilstander i flere byer.

Havnebyen Mariupol, som ligger mellom Krim-halvøya og de separatistkontrollerte områdene Luhansk og Donetsk, har vært under russisk beleiring i snart to uker.

Byen er sterkt ødelagt og nødhjelp sliter med å komme frem.

Mandag lykkes man endelig med å evakuere et ukjent antall sivile, etter at en rekke slike forsøk har endt med skuffelse den siste tiden.

Dødstallet i havnebyen skal ifølge ukrainske myndigheter ha steget til minst 2.500. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også uttalt at 400.000 mennesker er innesperret i byen.

En ukrainsk soldat på vakt i den sterkt ødelagte byen Mariupol som russiske styrker har beleiret i snart to uker, mens de har dundret løs med artilleri og raketter mot sivile mål. Foto: Mstyslav Chernov / AP / NTB

Dramatiske scener

Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole. Han sier til TV 2 at bilder fra byen gir et godt inntrykk av hvor forferdelig situasjonen er både for militært personell og sivile.

– Det vi har sett i fra Mariupol, med dramatiske scener, store ødeleggelser og mange sivile drepte, kan vi nok forvente i en langt rekke andre byer i Øst-Ukraina, også i hovedstaden Kyiv.

INNTRYKK: Geir Hågen Karlsen sier at bilder fra Mariupol gir et godt inntrykk av hvor forferdelig situasjonen er både for militært personell og sivile. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han påpeker at det kan skje hvis Russland setter i gang de større offensivene som har blitt ventet på i flere dager.

Vil få konsekvenser for sivile

Hågen Karlsen forteller at Russlands operasjon i Ukraina har gått mye saktere enn det de hadde planlagt.

– Den planen var urealistisk og sannsynlig vis politisert fra toppen av. Men de har fått store tap, mange tusen drepte soldater, og et stort antall ødelagt materiell.

En bil i brann utenfor et totalskadd sykehus i Mariupol den 9. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Han sier at ukrainerne forsvarer seg veldig bra mot Russland.

– En rekke steder har de gått til motangrep. Vi har ikke sett de store bevegelsene på kartene og i geografien, men det er klart kampene rundt byene er ganske brutale.

Hågen Karlsen legger til at russerne mest sannsynlig har gått tom for presisjonsammunisjon.

– Så de vil bruke mindre presis ammunisjon i framtiden. Det vil få ytterligere konsekvenser for sivile.

Ikke over med det første

Russland invaderte Ukraina den 24. februar. På under tre uker har 2,8 millioner mennesker flyktet landet, ifølge FN.

Mariana Vishegirskaya står utenfor sykehuser som ble totalskadd etter et russisk angrep den 9. mars. Foto: Mstyslav Chernov / AP / NTB

Over 1,7 millioner av disse har flyktet til Ukrainas naboland Polen, skriver UNHCR i en oppdatering mandag.

Hågen Karlsen sier at krigen vil ta lang tid, og at det kanskje ikke er så overraskende. Han peker på at særlig bykrig har historisk vist seg å kunne dra ut i svært lang tid.

– TIX er i ferd med å slippe et album som heter «Enten går det bra, ellers går det over». Men dessverre ser det ut som dette verken går bra eller over, med det første.