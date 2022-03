Dolly Parton trekker seg fra Rock and Roll Hall of Fame

GOD KVELD NORGE (TV 2): Dolly Parton (76) ble i februar nominert til å bli innlemmet i Rock and Roll Hall Of Fame 2022. Mandag valgte artisten å trekke seg.

Det skriver hun selv på Instagram.

Rock and Roll Hall of Fame er et museum og æresgalleri i Cleveland, dedikert til rockens historie og de største og mest innflytelsesrike bidragsyterne innen sjangeren.

Hvert år innlemmes et lite antall personer i æresgalleriet i en årlig innsettelsesseremoni som finner sted i New York.

Hinter om rockealbum

Årets liste over nominerte ble kjent i februar, der blant andre country-stjernen Dolly Parton befant seg. Nå velger Parton å trekke seg, skriver hun i et innlegg på Instagram:

Her skriver artisten blant annet at selv om hun er ekstremt smigret og takknemlig for å bli nominert, føler hun ikke at hun fortjener å være med i konkurransen om å bli innlemmet i Hall of Fame.

– Jeg håper at Rock & Roll Hall of Fame vil forstå og være villig til å vurdere meg igjen - hvis jeg noen gang er verdig, skriver Parton i innlegget.

Videre skriver hun at nominasjonen har inspirert henne til å forhåpentligvis lage et rockealbum på et senere tidspunkt.

– Ektemannen min er en skikkelig rockeentusiast, og har alltid oppmuntret meg til å lage et rockealbum, fortsetter hun før hun avslutter med å ønske alle de andre nominerte lykke til.

Presenteres i mai

ROCK AND ROLL HALL OF FAME: Det kjente rockemuseumet ligger i Cleveland, Ohio. Foto: Beth J. Harpaz

For å bli nominert til Rock and Roll Hall of Fame må artisten eller bandet ha gitt ut sin første kommersielle innspilling minst 25 år før nominasjonen.

Blant de andre nominerte i 2022 finner vi Eminem, A Tribe Called Quest, Duran Duran og Lionel Richie for å nevne noen.

Avstemmingen skjer ved hjelp av mer enn tusen artister, historikere og andre medlemmer av musikkbransjen. Det kan også stemmes via Rock and Roll Hall of Fame sitt nettsted. Årets utvalgte blir presentert i mai 2022.