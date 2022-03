Israelske myndigheter skal ha blitt utsatt for et massivt dataangrep.

Flere nettsider som tilhører israelske myndigheter, er nede i et angivelig cyberangrep, skriver Haartez.

Blant nettsidene som er nede, tilhører innenriksdepartementet, helsedepartementet og kontoret til presidenten.

En kilde i forsvarsdepartementet hevder at de har blitt utsatt for et massivt dataangrep. De vet ikke hvem som står bak angrepet, sier kilden.