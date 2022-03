Sjelden har det blitt bygget opp større forventninger til en elbil: I forrige uke debuterte Volkswagen ID.Buzz.

Det skjedde over 20 år etter at VW første gang viste en konseptbil som skulle ta opp arven etter den legendariske Hippiebussen.

ID. Buzz kommer i to utgaver: Flerbruksbil og varebilversjonen Cargo. Men selv om bilen har debutert (og to eksemplarer også er på rundtur i Norge nå) er det fortsatt ganske mye som er uvisst her. Det gjelder alt fra priser, via batteripakker til ulike interiørløsninger.

Hva vet vi så langt og hva får vi svar på senere? Her får du en liten oversikt:

Slik ser siste konseptversjon ut, den vakte stor oppsikt.

Når starter salget – og hvor mange biler kommer til Norge?

Offisiell salgsstart er lagt til mai. Da blir det ganske sikkert et rush hos landets VW-forhandlere. Men hvor mange biler regner egentlig den norske importøren med å få i starten? Dette sier Lars Joakim Hanssen som er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge:

– Vi går ikke ut med tall, men det har vært stor interesse for både ID. Buzz og ID. Buzz Cargo. I fjor høst åpnet vi for forhåndsreservasjon av Cargo, og ser at mange næringsaktører ønsker en utslippsfri varebil. Det er vanskelig å si noe om ventelister og leveringssituasjon nå, før vi vet hvor mange kunder som skriver kontrakt. Generelt sett, og på grunn av utfordringer knyttet til blant annet Covid, opplever vi noe lengre leveringstider på våre modeller.

Utvendig er Volkswagen tro mot konseptbilen.

Hva vet vi om prisene?

Svaret på det er «fint lite». Volkswagen opplyser at prisene ikke blir offentlige før de åpner for salg i mai. Men hvis vi skal spekulere litt, er det nok ikke usannsynlig at personbilutgaven vil starte et sted rundt 500.000 kroner.

Vi tipper også at Volkswagen kommer med flere utstyrspakker og mulighet for skreddersøm, da øker naturligvis prisen.

Dashbordet har flere elementer vi kjenner igjen fra VWs øvrige ID-modeller, samtidig er det en klar retrofaktor her.

Flere batteripakker?

Så langt har VW bare bekreftet én batteripakke: Nemlig på 77 kWt, netto. Men det er ingen hemmelighet at flere kommer. Mest sannsynligvis vil 77 kWt være det midterste nivået her, altså at bilen kommer med både mindre og større batteripakke.

Når? Det er helt uklart, men vi snakker kanskje 2023, muligens senere.

Dette er den "korte" versjonen av ID.Buzz, med lengde på 4,71 meter.

Hva med rekkevidden?

Det offisielle rekkeviddetallet er litt overraskende ikke klart ennå, det har visstnok med målinger på Cargo-versjonen å gjøre. VW bruker samme batteripakke i biler som VW ID.4 og Skoda Enyaq. Basert på rekkevidden der, antar vi at ID.Buzz vil havne et sted mellom 350 og 400 kilometer. Dette vil være offisielt senest til salgsstart.

Bakhjulsdrift først - når kommer 4x4?

Det er ingen hemmelighet at mange norske kjøpere vil ønske seg firehjulstrekk på en bil som dette. Akkurat som de har gjort med ID.3 og ID.4, starter VW med bakhjulsdrift på ID.Buzz. 4x4 kommer, men sannsynligvis ikke før i 2024.

Interiøret skuffer nok noen, her har Volkswagen gått for et tradisjonelt oppsett.

Bare fem seter i starten – når får den flere?

Litt overraskende har ID.Buzz et helt tradisjonelt baksete, med plass til tre. VW har bekreftet at den også vil komme som seks- og sjuseter. Men det tar tid.

– Vi planlegger å åpne for bestilling av andre setekonfigurasjoner andre halvdel 2023, opplyser kommunikasjonssjef Hanssen. Det betyr nok fort at at disse utgavene ikke kommer på markedet før i 2024.

Hva med andre og mer fleksible interiørløsninger?

I forhold til konseptbilen, ser ID.Buzz ganske ordinær ut innvendig. Betyr det at VW har gått bort fra kule og mer lekne løsninger – eller kommer de etter hvert? Det får vi ikke noe offisielt svar på.

Mange hadde forventet å få mye av det samme som Volkswagen akkurat har rullet ut i sin Multivan: Separate bakseter som går på skinner, kan felles ned og tas ut – samtidig som den har en midtkonsoll med nedfellbare bord som også kan skyves rundt i bilen. Dette er løsninger som koster ekstra, samtidig er det grunn til å tro at mange Buzz-kjøpere er klare for det. Derfor tipper vi dette kommer, men at det tydeligvis vil ta tid.

Slik ser det ut i Volkswagens Mulitvan, et smartere og langt mer fleksibelt interiøret enn det vi finner i ID.Buzz så langt.

Lang versjon er på vei

Bilen som nå er vist er såvidt over 4,7 meter lang. VW bekrefter at det skal komme en lengre utgave. Vi forventer at akselavstanden øker rundt 25-30 centimeter, dermed ender den på rundt fem meter. Dette gjelder flerbruksbilen, det skal ikke være planer om en lengre varebilutgave.

Slik vi skjønner det, vil også den korte versjonen få mulighet for seks og sju seter.

Flerbruksbil og varebilutgaven Cargo debuterer samtidig.

Skyvedører bak

Store skyvedører gjør det enkelt å komme seg inn og ut av baksetet. Dette er også gull verdt for de som har unger i barneseter, og trenger litt ekstra armslag.

Skyvdører er også smart på trange parkeringsplasser. Standard er disse manuelle, men du skal kunne bestille elektriske skyvdører, også elektrisk bakluke.

Med fem seter har ID.Buzz et hav av bagasjeplass. Det byr heller ikke på problemer å få inn to eller tre ekstra seter her.

Og til slutt: Hva med tilhengervekt og taklast?

Utgaven som nå er vist kan trekke inntil 1.000 kilo. Det blir antydet at kommende versjon med mer krefter og 4x4 skal kunne klare 1.800 kilo. Taklast kan vi ikke finne noe offisielt på ennå, men det går rykter om inntil 100 kilo. Det er i så fall veldig bra.

Som femseter svelger bagasjerommet forresten unna voldsomme 1.121 liter, det er med baksetet i fremste stilling.

Video: Her debuterer ID.Buzz i Norge