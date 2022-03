Så høy kan renta bli: – Folk må belage seg på dårligere tider

– Folk flest må belage seg på dårligere tider som følge av dårligere kjøpekraft, sier forvalter Olav Chen i Storebrand til TV 2.

Nordmenn har blitt vant til fallende renter, lav inflasjon og billige importpriser i nesten 30 år, men disse trendene vil ta slutt, mener Chen.

Han peker på koronapandemien som hovedårsak til prisveksten.

PRISVEKST: Forvalter Olav Chen i Storebrand ber nordmenn belage seg på høye priser i tiden som kommer. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Under pandemien stimulerte man økonomien kraftig i form av skatte- og rentekutt. Det har ført til høyere inflasjon, lavere arbeidsledighet og høyere lønnsvekst.

Chen mener vi ser konsekvensene av sentralbankene som prøver å stabilisere inflasjonen ved å øke rentene.

– Renta vil stige

I sin siste årstale i februar advarte daværende sentralbanksjef, Øystein Olsen, at renta vil stige dersom inflasjonen blir høynet.

– Hvis brede grupper, både prissettere og lønnstakere, krever kompensasjon for høye strømpriser, kan inflasjonen skyte fart. Skjer dette, er det sentralbankens oppgave å stramme inn pengepolitikken, sa Olsen.

Til tross for økende råvarepriser som følge av krigen bør nordmenn stålsette seg på at den historisk lave renten skal opp, sier Chen.

– Norges Bank har allerede satt i gang hevingen mot ett prosentpoeng allerede i slutten av mars, og den vil bli høyere, sier Chen.

Allerede i desember varslet sentralbanken at renten sannsynligvis heves ytterligere til 0,75 prosent i mars, og deretter gradvis til en topp på 1,75 prosent i 2024.

En husholdning med fem millioner kroner i gjeld vil få 50.000 kroner mer i årlige rentekostnader hvis renta stiger med ett prosentpoeng, ifølge Chen.

– Hvis du har høy gjeld vil ett prosentpoeng gjøre et stort innhogg i den disponible inntekten din, som allerede er svekket av høyere mat- og drivstoffpriser som følge av krigen, sier Chen.

– Må stramme inn pengebruken

Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, anslår at renten vil stige med hele 2 prosentpoeng allerede sommeren 2023. Som vil være det høyeste på 11 år.

Men for å hindre at renta øker mer enn Norges Bank allerede har varslet, må regjeringen begrense pengebruken, mener Haugland

– Vi bør avslutte alle støtteordninger nå som hverdagen er tilbake. Vi bør ikke ha så ekstreme ordninger som vi har hatt under pandemien, sier Haugland til TV 2.

STRAM INN: Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, mener regjeringen må stramme inn pengebruken etter pandemien. Foto: ijord, Thomas Winje

Hun sier at ordningene har tilført kjøpekraft i samfunnet som bidrar til å øke inflasjonspresset.

– Det gir Norges Bank behov for å sette opp renten. Så det å holde tilbake pengebruken og prioritere gode formål er viktig, sier Haugland.

Haugland mener likevel at renteøkning ikke bare er dårlig nytt.

– Det at renta stiger er også et signal på at det går bra med norsk økonomi, med tanke på at mange får jobb og beholder seg i arbeid, sier Haugland.